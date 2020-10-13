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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.10.2020 15:19
GÜNCEL HABERLER



***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Dulamalar

Çiğ süt hayvancılığı alanında faaliyet gösteren, Şirketimizin paylarının tamamına sahip olduğu Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'ye ("Efeler Çiftliği") yeni ortak alınması amacıyla potansiyel yatırımcılar ile görüşülmeye başlandığını 24.08.2020 tarihli açıklamamızda duyurmuştuk.
Yapılan görüşmeler sonuçlanmış olup, Şirketimiz, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("Fon") ve Efeler Çiftliği arasında Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi ("Sözleşme") bugün (13.10.2020) itibariyle imzalanmıştır.
Sözleşme çerçevesinde Fon tarafından Efeler Çiftliği'ne toplam 32.400.000,00 TL "Katılım Bedeli" ödenecek ve Fon Efeler Çiftliği sermayesinin toplam %16'sını temsil eden payların sahibi olacaktır. Bu işlem kapsamında Fon'un Efeler Çiftliği'ne katılımı amacıyla, SÖKTAŞ'ın yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle Efeler Çiftliği'nin 82.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesi, 15.619.048 TL tutarında artırılarak 97.619.048 TL'ye çıkarılacaktır. Fon, Katılım Bedeli'nin 16.780.952 TL tutarındaki kısmını emisyon primi, 15.619.048 TL tutarındaki kısmını ise sermaye olarak Efeler Çiftliği'ne ödeyecektir.
Sözleşme kapsamında yapılacak sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanan Şirketimizin sermaye artışı sonrasında Efeler Çiftliği'ndeki pay oranı %84'e inecektir.
Efeler Çiftliği'ne söz konusu sermaye artışı sırasındaki nakit girişinin mevcut finansal yükümlülüklerin azaltılması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve yatırımların finansmanı amacıyla kullanılması planlanmaktadır.
Yapılacak işlem Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.06.2020 tarih ve II-23.3 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin altıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile beşinci fıkrasının (b) bendi uyarınca önemlilik ölçütünün altında kalmaktadır.
Konu ile ilgili gelişme olduğunda kamuoyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881178


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