***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Aydın iline bağlı Söke ilçesinde yer alan 140.000 m² açık alana kurulu tekstil üretim kampüsündeki fabrika binalarının çatılarına, 1,5 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacaktır. Gelir Paylaşımı Modeli esas alınarak yapılacak toplam 890.000 $+KDV tutarındaki bu yatırımla, Şirketimizin elektrik giderlerinden tasarruf sağlanacaktır. Santralde üretilecek elektrik miktarı yıllık 2.750.000 kWh olup, toplam tüketimi karşılama oranı %18'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963366BIST