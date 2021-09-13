***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2021 11:30
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Aydın iline bağlı Söke ilçesinde yer alan 140.000 m² açık alana kurulu tekstil üretim kampüsündeki fabrika binalarının çatılarına, 1,5 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacaktır. Gelir Paylaşımı Modeli esas alınarak yapılacak toplam 890.000 $+KDV tutarındaki bu yatırımla, Şirketimizin elektrik giderlerinden tasarruf sağlanacaktır. Santralde üretilecek elektrik miktarı yıllık 2.750.000 kWh olup, toplam tüketimi karşılama oranı %18'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963366
BIST
17:441.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,96
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
17:448,4372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0185
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:449,9711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0409
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:44487,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,01
|Açılış
|: 487,25
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:44
|CRFSA
|42,46
|8.245.090
|% 10,00
|
|YEOTK
|38,96
|8.896.399
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.440.729
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.279.636
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.756.095
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.305.063
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.299.175
|% -9,99
|
|DOGUB
|6,51
|18.300.186
|% -7,26
|
|EUHOL
|2,76
|53.613.387
|% -7,07
|
|SELGD
|6,70
|10.370.796
|% -6,94
|
|GARAN
|9,40
|1.321.574.344
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,48
|641.599.055
|% 0,00
|
|SISE
|8,59
|639.986.315
|% 0,59
|
|BRLSM
|10,47
|606.250.230
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,70
|562.812.036
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,48
|641.599.055
|% 0,00
|
|GARAN
|9,40
|1.321.574.344
|% -0,95
|
|SISE
|8,59
|639.986.315
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,84
|132.663.212
|% -1,08
|
|TSKB
|1,29
|91.455.335
|% 0,00
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4346
|8,4372
|% -0,22
|
|Euro
|9,9673
|9,9711
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,6376
|11,6960
|% -0,25
|
|Frank
|9,1175
|9,1724
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2429
|2,2541
|% -0,22
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|8,53
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,57
|73,57
|0,65
|
Seans Raporu
17:44
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17:53XU050
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