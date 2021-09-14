***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.09.2021 tarihinde Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı hakkında yapmış olduğumuz açıklama ile ilgili olarak yatırımcılardan gelen sorular üzerine ilave bilgi verilmesi gereği doğmuştur.Söz konusu 890.000 $+KDV tutarındaki santral yatırımı, şirketimiz ile ilişkili taraf olmayan başka bir şirket tarafından gerçekleştirilecek olup, şirketimizden bu yatırıma ilişkin herhangi bir nakit çıkışı olmayacaktır. Santral ilk 10 yıl yatırımı yapacak şirket tarafından işletilecek olup, üretilecek elektrik üzerinden gelir paylaşımı yoluyla şirketimizin elektrik giderlerinden tasarruf sağlanacaktır. 10 yılın sonunda söz konusu santral tamamen Şirketimize devredilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963801BIST