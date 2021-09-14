***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2021 18:25
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.09.2021 tarihinde Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı hakkında yapmış olduğumuz açıklama ile ilgili olarak yatırımcılardan gelen sorular üzerine ilave bilgi verilmesi gereği doğmuştur.
Söz konusu 890.000 $+KDV tutarındaki santral yatırımı, şirketimiz ile ilişkili taraf olmayan başka bir şirket tarafından gerçekleştirilecek olup, şirketimizden bu yatırıma ilişkin herhangi bir nakit çıkışı olmayacaktır. Santral ilk 10 yıl yatırımı yapacak şirket tarafından işletilecek olup, üretilecek elektrik üzerinden gelir paylaşımı yoluyla şirketimizin elektrik giderlerinden tasarruf sağlanacaktır. 10 yılın sonunda söz konusu santral tamamen Şirketimize devredilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963801
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.444
En Düşük
1.429
18:058,4479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
18:059,9904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0308
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0179
En Düşük
9,9390
18:05489,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,90
|Açılış
|: 489,93
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
491,47
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|38,50
|231.131.592
|% 10,00
|
|BIOEN
|31,90
|295.431.761
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.675.214
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.893.243
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,32
|13.487.150
|% 9,97
|
|SELVA
|9,18
|66.159.142
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.464.809
|% -9,95
|
|SELGD
|5,97
|20.520.968
|% -9,95
|
|EUHOL
|2,55
|40.620.886
|% -8,27
|
|DOGUB
|6,12
|27.049.841
|% -6,85
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|TUPRS
|106,70
|1.002.289.121
|% 2,99
|
|THYAO
|12,44
|815.729.110
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|MRGYO
|1,16
|181.202.996
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,85
|191.942.015
|% 0,54
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4415
|8,4479
|% 0,26
|
|Euro
|9,9839
|9,9904
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,6618
|11,7203
|% 0,27
|
|Frank
|9,1519
|9,2070
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2442
|2,2554
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|10,76
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|73,79
|73,79
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 11, 700.00 milyon TL de
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17:59CELHA
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 668, 236 adet işlem
-
17:57BNTAS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 849, 197 adet işlem
-
17:56ATEKS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 34.08 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 006 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 27 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260