Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.06.2020 18:47
GÜNCEL HABERLER


57,170

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 10.06.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 24.06.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 05.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 04.06.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 12.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 11.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun 22.04.2020 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimizin 96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %95 oranında 38.114.000 TL artırılarak 78.234.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 15 (onbeş) gün süreyle kullandırılmıştır.
Pay Sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 112.257,17 TL nominal değerdeki payların, 29.06.2020 – 30.06.2020 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bugün (29.06.2020) itibarıyla tamamlanmıştır.
Artırılan 38.114.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanım süresi (10.06.2020 – 24.06.2020) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 18.433.750,95 TL ve kalan payların 29.06.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 286.255,79 TL olmak üzere toplam 18.720.006,74 TL brüt nakit girişi sağlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853337


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05115.843
Değişim :  1,02% |  1.174,60
Açılış :  114.776  
Önceki Kapanış :  114.668  
En Yüksek
116.015 En Düşük
114.432
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.320,00 2.504.960 % 10,00  
DGKLB 2,75 248.586.925 % 10,00  
BJKAS 2,75 201.085.689 % 10,00  
SEKFK 5,06 12.859.127 % 10,00  
AKMGY 33,00 5.553.596 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4043 8,4465 % -0,34  
Frank 7,1784 7,2216 % -0,35  
Riyal 1,8225 1,8316 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.773 1,16  
Altın Gr. 391 391 -0,09  
Cumhuriyet 2.587 2.626 26,00  
Tam 2.603 2.616 9,50  
Yarım 1.265 1.280 4,60  
Çeyrek 632 641 2,30  
Gümüş.Ons 17,84 17,88 0,08  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 0,01  
B. Petrol 41,80 41,80 0,87  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru