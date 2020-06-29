***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









57,170Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 10.06.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 24.06.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 05.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 04.06.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 12.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 11.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 22.04.2020 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimizin 96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %95 oranında 38.114.000 TL artırılarak 78.234.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 15 (onbeş) gün süreyle kullandırılmıştır.Pay Sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 112.257,17 TL nominal değerdeki payların, 29.06.2020 – 30.06.2020 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bugün (29.06.2020) itibarıyla tamamlanmıştır.Artırılan 38.114.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanım süresi (10.06.2020 – 24.06.2020) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 18.433.750,95 TL ve kalan payların 29.06.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 286.255,79 TL olmak üzere toplam 18.720.006,74 TL brüt nakit girişi sağlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853337BIST