***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.04.2020 18:45
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUHARREM HİLMİ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı 7.77 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
EYÜP HİLMİ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı 7.72 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MAHMUT NEDİM ÖLÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık 0 Bağımsız Üye Değil
YAKUP GÜNGÖR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye
MUZAFFER KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yöneticilik 0 Bağımsız Üye Değil
LEYLA KAYHAN ELBİRLİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Yardımcı Doçentlik 0.55 Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP KAYHAN KANTAŞI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği 0.02 Bağımsız Üye Değil
NAZIM EKREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği / Öğretim Üyeliği 0 Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
KAMİL ÖMER BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliğl 0 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı /Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Süt Hayvancılığı 82000000 82000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Söktaş Pazarlama A.Ş. Tekstil 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Söktaş USA Inc. Tekstil 200 200 USD 100 Bağlı Ortaklık
Fabula Tekstil San.ve Tic.A.Ş. Üst Kalite ve Kişiye Özel Gömlek Üretimi 1666650 666660 TRY 40 İştirak
TRY
TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836663
BIST