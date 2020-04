***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUHARREM HİLMİ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı 7.77 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiEYÜP HİLMİ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı 7.72 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMAHMUT NEDİM ÖLÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık 0 Bağımsız Üye DeğilYAKUP GÜNGÖR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeMUZAFFER KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yöneticilik 0 Bağımsız Üye DeğilLEYLA KAYHAN ELBİRLİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Yardımcı Doçentlik 0.55 Bağımsız Üye DeğilZEYNEP KAYHAN KANTAŞI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği 0.02 Bağımsız Üye DeğilNAZIM EKREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği / Öğretim Üyeliği 0 Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıKAMİL ÖMER BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliğl 0 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı /Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEfeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Süt Hayvancılığı 82000000 82000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSöktaş Pazarlama A.Ş. Tekstil 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSöktaş USA Inc. Tekstil 200 200 USD 100 Bağlı OrtaklıkFabula Tekstil San.ve Tic.A.Ş. Üst Kalite ve Kişiye Özel Gömlek Üretimi 1666650 666660 TRY 40 İştirakTRYTRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836663BIST