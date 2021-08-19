***SKTAS* *ZOREN* *KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***SKTAS******ZOREN******KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [SKTAS, ZOREN, KRSTL]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSKTAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 19/08/2021) ZOREN.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 19/08/2021) KRSTL.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 19/08/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959201BIST