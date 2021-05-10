***SKV* *QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2021 10:57
***SKV******QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SKV]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'in hakim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. paylarının %100'ünün kendisi tarafından satın alınması ile ilgili olarak SPK'ya yaptığı başvuru neticesinde, 06/05/2021 tarihli ve 2021/24 sayılı SPK bülteninde, SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Bu açıklamamız Özel Durumlar Tebliğ (II-15.1) çerçevesinde yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935599
BIST
11:221.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,70
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.456
En Düşük
1.448
11:228,2496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0156
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
11:2210,0376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0108
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
11:22488,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,44
|Açılış
|: 488,23
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler11:22
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.167.258
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|IHGZT
|1,57
|5.211.971
|% 9,79
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|VAKFN
|13,99
|1.828.227
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|PEKGY
|1,29
|28.938.198
|% -6,52
|
|NETAS
|23,50
|23.828.386
|% -5,47
|
|GARAN
|7,72
|545.815.572
|% 0,00
|
|THYAO
|13,22
|530.707.516
|% 1,77
|
|SISE
|7,74
|397.670.499
|% 1,84
|
|KOZAL
|130,20
|387.924.105
|% 0,77
|
|PETKM
|6,59
|386.419.313
|% 0,92
|
|EKGYO
|1,89
|171.564.511
|% 2,72
|
|GARAN
|7,72
|545.815.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|140.771.190
|% 0,00
|
|PETKM
|6,59
|386.419.313
|% 0,92
|
|SISE
|7,74
|397.670.499
|% 1,84
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2451
|8,2496
|% 0,19
|
|Euro
|10,0324
|10,0376
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,6027
|11,6609
|% 1,06
|
|Frank
|9,1383
|9,1933
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1978
|2,2088
|% 0,40
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|4,99
|
|Altın Gr.
|487
|488
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,69
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|68,75
|68,75
|0,47
|