***SKV* *QUAGR*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKV******QUAGR*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler [QUAGR]İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 02 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında1) Ali Ercan'nın 3 yıl süre ile "Yönetim Kurulu Başkanı"2) İbrahim Başügüdücü'nün 3 yıl süre ile "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı / Genel Müdür"3) Hayrettin Büyükizgi'nin 3 yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyesi"olarak atanmalarına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941093BIST