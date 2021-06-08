***SKV* *QUAGR*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.06.2021 16:22
***SKV******QUAGR*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler [QUAGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 02 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında
1) Ali Ercan'nın 3 yıl süre ile "Yönetim Kurulu Başkanı"
2) İbrahim Başügüdücü'nün 3 yıl süre ile "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı / Genel Müdür"
3) Hayrettin Büyükizgi'nin 3 yıl süre ile "Yönetim Kurulu Üyesi"
olarak atanmalarına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941093
BIST
16:331.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:338,6023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0103
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:3310,4811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0237
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:33523,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,49
|Açılış
|: 523,44
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ATATP
|31,94
|22.927.554
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.126.498
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.277.844
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.309.732
|% 9,95
|
|TUCLK
|12,06
|73.075.840
|% 9,94
|
|METUR
|20,40
|18.821.524
|% -9,33
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|YAYLA
|3,90
|18.015.152
|% -7,80
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,12
|127.112.039
|% -6,74
|
|GARAN
|8,33
|871.398.469
|% 0,48
|
|KOZAL
|127,70
|803.358.285
|% 1,92
|
|THYAO
|14,34
|714.295.541
|% 0,42
|
|SASA
|34,52
|448.381.958
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,28
|412.110.273
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,28
|412.110.273
|% 1,79
|
|GARAN
|8,33
|871.398.469
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,19
|106.293.258
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|162.238.685
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|110.756.010
|% 1,44
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5993
|8,6007
|% -0,14
|
|Euro
|10,4725
|10,4789
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,1242
|12,1850
|% -0,40
|
|Frank
|9,5550
|9,6125
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2866
|2,2980
|% -0,13
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-7,34
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.448
|3.535
|-4,45
|
|Yarım
|1.667
|1.710
|-2,16
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,27
|71,27
|-0,20
|