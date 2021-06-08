***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.06.2021 16:28
***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Şirketimiz 02.06.2021 tarihli Genel Kurulunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere HLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941095
BIST
16:531.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:538,6057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:5310,4931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0117
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:53522,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,35
|Açılış
|: 522,59
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:53
|ATATP
|31,94
|22.965.275
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.158.869
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.290.923
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.405.217
|% 9,95
|
|TUCLK
|12,06
|77.639.058
|% 9,94
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|YAYLA
|3,88
|18.293.913
|% -8,27
|
|METUR
|20,74
|19.812.755
|% -7,82
|
|ETYAT
|3,50
|5.541.790
|% -7,41
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|GARAN
|8,33
|909.890.628
|% 0,48
|
|KOZAL
|127,50
|818.549.000
|% 1,76
|
|THYAO
|14,33
|761.398.478
|% 0,35
|
|YKBNK
|2,26
|463.747.029
|% 0,89
|
|SASA
|34,52
|453.786.683
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,26
|463.747.029
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,00
|228.331.044
|% 0,50
|
|GARAN
|8,33
|909.890.628
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,19
|115.200.019
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|111.786.035
|% 1,44
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6042
|8,6057
|% -0,08
|
|Euro
|10,4901
|10,4931
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,1108
|12,1715
|% -0,51
|
|Frank
|9,5501
|9,6076
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2859
|2,2974
|% -0,16
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-5,60
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.532
|-7,65
|
|Yarım
|1.665
|1.709
|-3,70
|
|Çeyrek
|835
|854
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,79
|70,79
|-0,68
|