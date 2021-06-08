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***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

08.06.2021 16:28



***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

       Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
 
Şirketimiz 02.06.2021 tarihli Genel Kurulunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere HLB Saygın Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir. 
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941095


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