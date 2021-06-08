***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.06.2021 16:42
***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İBRAHİM BAŞÜGÜDÜCÜ GENEL MÜDÜR 02.06.2021 2165200260 i.basuguducu@allbatrossportfoy.com spk ileri düzey 3 - türev araçları lisansı 213186-308699
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ALİ ERCAN 100 TRY 100
TOPLAM 100 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 02.06.2021 100
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ ERCAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Özge YÜRÜKOĞLU Risk Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941096
BIST
16:451.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,95
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:458,6057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:4510,4903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0145
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:45523,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,36
|Açılış
|: 523,58
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ATATP
|31,94
|22.954.991
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.136.285
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.278.228
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.403.297
|% 9,95
|
|TUCLK
|12,06
|77.632.329
|% 9,94
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,68
|19.481.768
|% -8,09
|
|YAYLA
|3,89
|18.258.675
|% -8,04
|
|ETYAT
|3,50
|5.541.790
|% -7,41
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|GARAN
|8,33
|904.290.393
|% 0,48
|
|KOZAL
|127,60
|817.100.711
|% 1,84
|
|THYAO
|14,35
|753.791.074
|% 0,49
|
|SASA
|34,46
|452.299.678
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,26
|451.569.394
|% 0,89
|
|YKBNK
|2,26
|451.569.394
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,00
|228.272.238
|% 0,50
|
|GARAN
|8,33
|904.290.393
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,20
|115.182.243
|% 0,84
|
|TSKB
|1,42
|111.322.538
|% 2,16
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6034
|8,6057
|% -0,08
|
|Euro
|10,4852
|10,4903
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,1193
|12,1801
|% -0,44
|
|Frank
|9,5512
|9,6087
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2870
|2,2984
|% -0,12
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-12,54
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-4,00
|
|Tam
|3.443
|3.530
|-9,98
|
|Yarım
|1.664
|1.707
|-4,83
|
|Çeyrek
|835
|854
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,84
|70,84
|-0,63
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, SASA, KOZAL
-
16:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 03 artarak (% 0.40 ) 1, 272
-
16:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, TUCLK, BMSCH, BTCIM, RODRG, SEKUR, ATATP
-
16:59
UFUK, DAGHL, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:59
DIRIT, ETYAT, CLEBI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında