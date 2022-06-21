***SKY* *KCAER* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
21.06.2022 17:24
***SKY******KCAER******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038506
BIST
17:482.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 34,61
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.582
En Düşük
2.551
17:4817,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0184
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
17:4818,3384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1158
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
17:481.025,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.026,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler17:46
|AKMGY
|49,72
|10.619.782
|% 10,00
|
|MAKIM
|11,70
|3.125.901
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.637.715
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.735.418
|% 9,95
|
|ETYAT
|3,32
|11.287.619
|% 9,93
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|KRGYO
|5,82
|58.257.999
|% -4,43
|
|UFUK
|85,20
|9.066.290
|% -4,22
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|THYAO
|51,90
|4.106.797.273
|% 2,06
|
|EREGL
|28,76
|3.669.470.176
|% 3,01
|
|SISE
|22,66
|1.842.157.213
|% 1,16
|
|SASA
|45,90
|1.460.650.720
|% 0,83
|
|KRDMD
|13,04
|1.306.896.147
|% 2,68
|
|ODAS
|3,19
|663.850.044
|% 3,24
|
|YKBNK
|5,00
|990.491.488
|% 2,67
|
|EKGYO
|2,65
|382.024.700
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,19
|1.258.656.091
|% 1,55
|
|KARSN
|7,59
|975.970.267
|% 5,42
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3410
|17,3542
|% 0,13
|
|Euro
|18,3293
|18,3433
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,2196
|21,3260
|% 0,24
|
|Frank
|17,9222
|18,0302
|% 0,45
|
|Riyal
|4,6075
|4,6306
|% 0,04
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,22
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|2,68
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.816
|6.919
|15,00
|
|Yarım
|3.346
|3.384
|7,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.692
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,90
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,17
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,55
|