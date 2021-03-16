***SKY* *SKYMD* *AKSUE*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***SKY******SKYMD******AKSUE*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [AKSUE]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarAksu Enerji ve Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 16.500.000 TL'den 33.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilen 16.500.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 109.673 TL nominal değerli B Grubu paylardan %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıTOLUN KUDALOĞLU 34.037 % 31,03 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaALİ AYILMAZ 30.000 % 27,35 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaSEDAT YAR 24.488 % 22,33 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaHARUN ZEREY 21.000 % 19,15 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918372BIST