***SKY* *SKYMD* *AKSUE*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
16.03.2021 09:54
***SKY******SKYMD******AKSUE*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 16.500.000 TL'den 33.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilen 16.500.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 109.673 TL nominal değerli B Grubu paylardan %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KUDALOĞLU 34.037 % 31,03 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
ALİ AYILMAZ 30.000 % 27,35 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
SEDAT YAR 24.488 % 22,33 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
HARUN ZEREY 21.000 % 19,15 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918372
BIST