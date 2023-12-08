***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.12.2023 11:05
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmek suretiyle 35.000.000 TL tutarında artırılması suretiyle 155.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2023 tarih ve 73/1563 sayılı olumlu kararı üzerine, artırılan 35.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı halka arza ilişkin İzahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedelleri nakden ve tamamen ödenmek suretiyle satılmıştır.
Yönetim Kurulumuz sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile İzahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına karar vermiştir. Söz konusu tadil metni ekte yer almaktadır.
Bu kapsamda, 08.12.2023 tarihinde uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223944
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BIST En Aktif Hisseler13:33
|KRTEK
|30,58
|57.785.487
|% 10,00
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|BRMEN
|4,51
|1.037.092
|% 10,00
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|MEKAG
|71,15
|75.192.150
|% 9,97
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|DOFER
|33,38
|77.638.727
|% 9,95
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|CATES
|69,10
|1.797.084
|% 9,94
|
|SAMAT
|56,25
|6.458.456
|% -9,93
|
|YGYO
|3,08
|57.010.721
|% -8,61
|
|KSTUR
|1.640,00
|2.569.880
|% -7,81
|
|SELGD
|20,02
|6.813.907
|% -7,74
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|ICUGS
|10,64
|11.063.663
|% -6,67
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|THYAO
|257,50
|3.553.124.027
|% -0,87
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|TCELL
|58,25
|1.593.000.095
|% 0,43
|
|SASA
|52,10
|1.429.514.440
|% 2,96
|
|ISCTR
|22,40
|1.395.292.981
|% -0,18
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|AKBNK
|35,34
|1.392.421.159
|% -1,51
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|EKGYO
|7,83
|1.353.447.982
|% 2,22
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|AGROT
|14,20
|1.231.204.904
|% 0,28
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|YKBNK
|19,66
|1.256.896.594
|% -1,16
|
|ISCTR
|22,40
|1.395.292.981
|% -0,18
|
|IHLGM
|1,64
|85.942.286
|% -1,20
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,9840
|28,9903
|% 0,25
|
|Euro
|31,2707
|31,2889
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,3421
|36,5244
|% 0,12
|
|Frank
|32,9862
|33,1849
|% 0,25
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|Riyal
|7,7079
|7,7465
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|13:33
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,80
|23,84
|% 0,66
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|Platin
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|927,14
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|Paladyum
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|982,34
|% 0,66
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|Brent Pet.
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|75,21
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|Altın Ons
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