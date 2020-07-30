***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 1.195.125 -574.825 -253.260 2.307.985 9.861.407 1.578.333 44.114.765 44.114.765Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler52.299 164.527 1.361.507 -1.578.333 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)174.775 1.046.306 1.221.081 1.221.081Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 -400.050 -200.961 2.472.512 11.222.914 1.046.306 45.335.846 45.335.846Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 193.052 -560.334 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526Transferler213.213 6.024.745 -6.237.958 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)137.835 10.775.180 10.913.015 10.913.015Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 330.887 -560.334 2.685.725 17.299.958 10.775.180 61.726.541 61.726.541Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.604.422 1.350.057Dönem Karı (Zararı)10.775.180 1.046.306Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.775.180 1.551.167Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 -504.861Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.584.179 5.505.072Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 397.983 353.251Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.493.867 -1.495.928Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.493.867 -1.495.928Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.984.494 527.192Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.984.494 527.192Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-393.858 3.991.914Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-393.858 3.991.914Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.050.132 3.681.393Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler3.050.132 3.681.393Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.039.295 -1.552.750Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-55.591.990 -10.932.678Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-82.354.917 28.325.813İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-82.354.917 28.325.813Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-64.505.566 -2.496.401İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-64.505.566 -2.496.401Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler53.695.772 -25.109.752İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)53.695.772 -25.109.752Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.572.721 -11.652.338İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37.572.721 -11.652.338İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-40.232.631 -4.381.300Alınan Faiz6.132.994 6.662.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.698.079 -390.658Diğer Karşılıklara İlişkin ÖdemelerVergi İadeleri (Ödemeleri)-1.806.706 -540.861YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI45.428.002 18.764.780Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri46.566.766 18.906.225Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.138.764 -141.445Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.138.764 -141.445Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.830.839 -23.078.611Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-5.739.137 -22.545.913Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıKira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-91.702 -532.698Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.992.741 -2.963.774Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.493.867 1.495.928NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.486.608 -1.467.846DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.439.237 19.409.243DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 20.925.845 17.941.397Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 26.550.968 26.247.648Finansal Yatırımlar4 181.766.894 123.380.742Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar13.028.195 11.801.453Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar168.738.699 111.579.289Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar168.738.699 111.579.289Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 195.066.662 112.711.745İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 379.227 36.782İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 194.687.435 112.674.963Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler9 1.466.487 257.144İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.466.487 257.144Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 2.035.970 295.050Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM406.886.981 262.892.329Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar927.825TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR406.886.981 263.820.154DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 6.899.618 1.291.226İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.899.618 1.291.226Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar10 21.394.412 20.476.856Binalar20.118.098 20.159.352Mobilya ve Demirbaşlar10 1.276.314 317.504Kullanım Hakkı Varlıkları11 272.465 382.396Maddi Olmayan Duran Varlıklar170.162 237.007Bilgisayar Yazılımları11 170.162 237.007Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı16 679.499 141.122Diğer Duran Varlıklar21.773 21.773İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar21.773 21.773TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.437.929 22.550.380TOPLAM VARLIKLAR436.324.910 286.370.534KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar145.278.425 105.733.278İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarKiralama İşlemlerinden Borçlarİhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 145.278.425 105.733.278Kiralama İşlemlerinden Borçlar321.866 253.749İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları61.457.559 36.859.529Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar83.499.000 68.620.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 219.771.736 119.705.560İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 2.737.110İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 217.034.626 119.705.560Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar7 3.673.830 4.732.797İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.673.830 4.732.797Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 1.039.295 0Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.093.501 778.391Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.093.501 778.391Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 356.702 1.323.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler356.702 1.323.857ARA TOPLAM371.213.489 232.273.883Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler8.359TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER371.213.489 232.282.242UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 176.300İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 176.300Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 0 176.300İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar3.384.880 3.098.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.384.880 3.098.466Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüDiğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.384.880 3.274.766TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER374.598.369 235.557.008ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.726.541 50.813.526Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 1.195.125 1.195.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -560.334 -560.334Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -560.334 -560.334Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 330.887 193.052Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)330.887 193.052Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)330.887 193.052Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 2.685.725 2.472.512Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 17.299.958 11.275.213Net Dönem Karı veya Zararı10.775.180 6.237.958TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.726.541 50.813.526TOPLAM KAYNAKLAR436.324.910 286.370.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 12.267.756.931 6.311.445.009 6.782.448.591 2.873.212.875Satışların Maliyeti17 -12.238.363.003 -6.295.264.329 -6.767.152.681 -2.865.295.020TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.393.928 16.180.680 15.295.910 7.917.855Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)29.393.928 16.180.680 15.295.910 7.917.855Genel Yönetim Giderleri18 -18.354.161 -16.539.371 -8.922.738 -8.539.231Pazarlama Giderleri18 -4.170.268 -2.720.607 -2.199.616 -1.247.234Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 11.493.414 13.418.150 6.026.056 7.241.133Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.386.555 -97.969 0 -62.718ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.976.358 10.240.883 10.199.612 5.309.805FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.976.358 10.240.883 10.199.612 5.309.805Finansman Giderleri-5.739.136 -10.242.466 -2.806.760 -5.197.260SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.237.222 -1.583 7.392.852 112.545Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-462.042 1.552.750 540.911 1.983.934Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -1.039.295 0 229.035 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 577.253 1.552.750 311.876 1.983.934SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.775.180 1.551.167 7.933.763 2.096.479DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19 -504.861 0 3.671DÖNEM KARI (ZARARI)10.775.180 1.046.306 7.933.763 2.100.150Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.775.180 1.046.306 7.933.763 2.100.150Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar137.835 174.775 109.082 72.144Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları176.712 224.070 139.849 92.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-38.877 -49.295 -30.767 -20.348DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.835 174.775 109.082 72.144TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.913.015 1.221.081 8.042.845 2.172.294Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.913.015 1.221.081 8.042.845 2.172.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864292BIST