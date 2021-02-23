***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 1.195.125 -574.825 -253.260 2.307.985 9.861.407 1.578.333 44.114.765 44.114.765Transferler164.527 1.413.806 -1.578.333 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)767.877 -307.074 0 6.237.958 6.698.761 6.698.761Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 193.052 -560.334 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 1.195.125 193.052 -560.334 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526Transferler213.213 6.024.745 -6.237.958Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-185.682 16.773.621 26.884.372 43.472.311 43.472.311Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 7.370 16.213.287 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.837 94.285.837Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.217.344 14.803.107Dönem Karı (Zararı)26.884.372 6.237.958Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.270.357 22.131.842Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 909.969 682.478Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler624.831 776.039Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 624.831 776.039Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.875.549 10.589.178Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.875.549 10.589.178Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.571.186 12.004.835Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler20 8.571.186 12.004.835Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 4.288.822 -1.920.688İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.737.000 -19.450.463Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-86.519.948 -27.944.268İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -86.519.948 -27.944.268Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.267.832 2.627.558Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler90.880.781 22.762.071İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)90.880.781 22.762.071Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.169.999 -16.895.824İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)52.169.999 -16.895.824Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.417.729 8.919.337Alınan Faiz14.055.544 7.265.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-212.807 -581.099Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.043.122 -800.184YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-48.147.317 -24.091.126Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-46.203.251 -23.776.547Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.944.066 -314.579Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -1.944.066 -314.579FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.405.977 7.318.013Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15.931.093 8.363.762Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri15.931.093 8.363.762Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-525.116 -256.708Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 -789.041YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.476.004 -1.970.006NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.476.004 -1.970.006DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.439.237 19.409.243DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 37.915.241 17.439.237Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 61.408.657 26.247.648Finansal Yatırımlar4 167.668.551 123.380.742Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 12.445.650 11.801.453Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar155.222.901 111.579.289Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 155.222.901 111.579.289Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 199.231.693 112.711.745İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 0 36.782İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 199.231.693 112.674.963Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler894.935 257.144İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 894.935 257.144Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 0 295.050Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM429.203.836 262.892.329Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar24 0 927.825TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR429.203.836 263.820.154DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 7.020.843 1.291.226İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.020.843 1.291.226Maddi Duran Varlıklar44.816.892 20.476.856Binalar10 41.356.765 20.159.352Mobilya ve Demirbaşlar10 2.705.001 317.504Diğer Maddi Duran Varlıklar755.126Kullanım Hakkı Varlıkları11 161.327 382.396Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.011.192 237.007Bilgisayar Yazılımları11 1.011.192 237.007Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı16 0 141.122Diğer Duran Varlıklar23.542 21.773TOPLAM DURAN VARLIKLAR53.033.796 22.550.380TOPLAM VARLIKLAR482.237.632 286.370.534KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar159.779.346 105.733.278İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar159.779.346 105.733.278Kiralama İşlemlerinden Borçlar208.510 253.749İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 96.570.836 36.859.529Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 63.000.000 68.620.000Ticari Borçlar210.586.343 119.705.560İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 210.586.343 119.705.560Diğer Borçlar7.011.579 4.732.797İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 7.011.579 4.732.797Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 1.006.233 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.010.790 778.391Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.010.790 778.391Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler241.801 1.323.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 241.801 1.323.857ARA TOPLAM379.636.092 232.273.883Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler24 0 8.359TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER379.636.092 232.282.242UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 176.300İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 176.300Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 176.300Uzun Vadeli Karşılıklar3.831.408 3.098.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.831.408 3.098.466Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.484.295TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.315.703 3.274.766TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER387.951.795 235.557.008ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.285.837 50.813.526Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.195.125 1.195.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.213.287 -560.334Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 16.213.287 -560.334Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.370 193.052Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7.370 193.052Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)15 7.370 193.052Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 2.685.725 2.472.512Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 17.299.958 11.275.213Net Dönem Karı veya Zararı26.884.372 6.237.958TOPLAM ÖZKAYNAKLAR94.285.837 50.813.526TOPLAM KAYNAKLAR482.237.632 286.370.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 26.834.841.824 15.532.738.610Satışların Maliyeti17 -26.759.772.997 -15.490.582.047TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)75.068.827 42.156.563BRÜT KAR (ZARAR)75.068.827 42.156.563Genel Yönetim Giderleri18 -43.945.893 -34.474.253Pazarlama Giderleri18 -10.456.324 -5.822.470Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 5.280.660 2.059.063Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.054.007 -157.726ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.893.263 3.761.177FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.893.263 3.761.177Finansman Gelirleri21 23.211.024 20.054.886Finansman Giderleri22 -15.931.093 -18.963.024SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.173.194 4.853.039Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.288.822 1.920.688Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -3.867.017 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -421.805 1.920.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.884.372 6.773.727DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 -535.769DÖNEM KARI (ZARARI)26.884.372 6.237.958Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları26.884.372 6.237.958Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.773.621 -307.074Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.773.621 -307.074Dönem Vergi (Gideri) Geliri20.967.026 -393.684Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.193.405 86.610Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar15 -185.682 767.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-185.682 767.877Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-238.054 984.458Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi52.372 -216.581DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.587.939 460.803TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.472.311 6.698.761Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları43.472.311 6.698.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911982BIST