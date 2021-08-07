***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 193.052 -560.334 2.472.512 11.275.213 6.237.958 50.813.526 50.813.526Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler213.213 6.024.745 -6.237.958 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)137.835 10.775.180 10.913.015 10.913.015Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 330.887 -560.334 2.685.725 17.299.958 10.775.180 61.726.541 61.726.541Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 7.370 16.213.287 2.685.725 17.299.958 26.884.372 94.285.837 94.285.837Transferler1.763.855 25.120.517 -26.884.372Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-31.414 6.710.604 6.679.190 6.679.190Kar Payları-11.500.000 -11.500.000 -11.500.000Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 1.195.125 -24.044 16.213.287 4.449.580 30.920.475 6.710.604 89.465.027 89.465.027Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.337.164 -37.604.422Dönem Karı (Zararı)6.710.604 10.775.180Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.710.604 10.775.180Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.11 7.974.210 4.584.179Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler690.785 397.983Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.299.443 -1.493.867Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-4.299.443 -1.493.867Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.749.743 1.984.494Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 1.749.743 1.984.494Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.343.407 -393.858Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler1.343.407 -393.858Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.471.625 3.050.132Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler21 4.471.625 3.050.132Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 4.018.093 1.039.295İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler55.104.377 -55.591.990Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -93.860.651 -82.354.917İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -93.860.651 -82.354.917Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler95.920.254 -64.505.566İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)95.920.254 -64.505.566Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.655.614 53.695.772İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)37.655.614 53.695.772Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.389.160 37.572.721İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)15.389.160 37.572.721Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları69.789.191 -40.232.631Alınan Faiz4.414.520 6.132.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.611.906 -1.698.079Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.254.641 -1.806.706YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-50.725.079 45.428.002Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-50.294.945 46.566.766Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10.11 -430.134 -1.138.764Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10.11 -430.134 -1.138.764FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.592.287 -5.830.839Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-5.757.927 -5.739.137Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.334.360 -91.702Ödenen Temettüler-11.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.019.798 1.992.741Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.299.443 1.493.867NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.319.241 3.486.608DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 37.915.241 17.439.237DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 43.234.482 20.925.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 53.782.871 61.408.657Finansal Yatırımlar4 76.276.258 167.668.551Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar12.308.605 12.445.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar63.967.653 155.222.901Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar63.967.653 155.222.901Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 293.147.191 199.231.693İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 293.147.191 199.231.693Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler9 2.059.558 894.935İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.059.558 894.935Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarDiğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM425.265.878 429.203.836Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarTOPLAM DÖNEN VARLIKLAR425.265.878 429.203.836DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 6.982.681 7.020.843İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.982.681 7.020.843Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar44.586.388 44.816.892Binalar41.315.510 41.356.765Mobilya ve Demirbaşlar2.605.329 2.705.001Diğer Maddi Duran Varlıklar665.549 755.126Kullanım Hakkı Varlıkları106.481 161.327Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.010.201 1.011.192Bilgisayar Yazılımları1.010.201 1.011.192Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi VarlığıDiğer Duran Varlıklar16.285 23.542TOPLAM DURAN VARLIKLAR52.702.036 53.033.796TOPLAM VARLIKLAR477.967.914 482.237.632KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 176.387.858 159.779.346İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar176.387.858 159.779.346Kiralama İşlemlerinden Borçlar148.546 208.510İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları119.239.312 96.570.836Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar57.000.000 63.000.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 197.947.012 210.586.343İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.050.646İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar196.896.366 210.586.343Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar7 3.679.708 7.011.579İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.679.708 7.011.579Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü987.320 1.006.233Kısa Vadeli Karşılıklar1.050.147 1.010.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.050.147 1.010.790Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler347.866 241.801İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler347.866 241.801ARA TOPLAM380.399.911 379.636.092Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerTOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER380.399.911 379.636.092UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarKiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar3.662.553 3.831.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.662.553 3.831.408Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.440.423 4.484.295Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.102.976 8.315.703TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER388.502.887 387.951.795ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar89.465.027 94.285.837Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.195.125 1.195.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.213.287 16.213.287Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.213.287 16.213.287Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.044 7.370Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)15 -24.044 7.370Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-24.044 7.370Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 4.449.580 2.685.725Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 30.920.475 17.299.958Net Dönem Karı veya Zararı6.710.604 26.884.372TOPLAM ÖZKAYNAKLAR89.465.027 94.285.837TOPLAM KAYNAKLAR477.967.914 482.237.632Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 14.752.140.962 12.267.756.931 6.424.857.973 6.782.448.591Satışların Maliyeti17 -14.678.349.361 -12.238.363.003 -6.402.086.257 -6.767.152.681TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)73.791.601 29.393.928 22.771.716 15.295.910BRÜT KAR (ZARAR)73.791.601 29.393.928 22.771.716 15.295.910Genel Yönetim Giderleri18 -27.168.632 -18.354.161 -13.489.267 -8.922.738Pazarlama Giderleri18 -6.787.317 -4.170.268 -3.238.119 -2.199.616Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 4.495.616 3.015.147 1.510.511 1.121.740Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.367.224 -397.348 -11.223 -364.829Diğer Kazançlar (Kayıplar)ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.964.044 9.487.298 7.543.618 4.930.467FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.964.044 9.487.298 7.543.618 4.930.467Finansman Gelirleri21 5.757.927 8.478.267 2.191.519 4.904.317Finansman Giderleri22 -37.983.181 -6.728.343 -11.417.801 -2.441.931SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.738.790 11.237.222 -1.682.664 7.392.853Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.028.186 -462.042 -1.273.076 540.911Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -4.061.965 -1.039.295 -1.235.728 229.035Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 33.779 577.253 -37.348 311.876SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.710.604 10.775.180 -2.955.740 7.933.764DÖNEM KARI (ZARARI)6.710.604 10.775.180 -2.955.740 7.933.764Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.710.604 10.775.180 -2.955.740 7.933.764Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar15 -31.414 137.835 254.815 109.082Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-41.507 176.712 196.860 139.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.093 -38.877 57.955 -30.767DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-31.414 137.835 254.815 109.082TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.679.190 10.913.015 -2.700.925 8.042.846Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.679.190 10.913.015 -2.700.925 8.042.846http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955733BIST