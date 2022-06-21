***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi14/06/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih21/06/2022Saati11:00AdresiŞekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad. N1/1A Kağıthane İstanbulGündemEkte yer almaktadır.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEkte yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 21.06.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038459BIST