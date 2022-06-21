***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
21.06.2022 17:09
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
14/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
21/06/2022
Saati
11:00
Adresi
Şekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad. N1/1A Kağıthane İstanbul
Gündem
Ekte yer almaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin 21.06.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038459
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1334
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.026,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.025,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3509
|17,3570
|% 0,11
|
|Euro
|18,3698
|18,3970
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,2766
|21,3833
|% 0,27
|
|Frank
|18,0051
|18,1136
|% 0,78
|
|Riyal
|4,6094
|4,6325
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|6,26
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,29
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.811
|6.920
|33,00
|
|Yarım
|3.344
|3.385
|16,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.692
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,52
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO