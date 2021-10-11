***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
11.10.2021 12:32
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 130.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 07.10.2021 tarih ve 51/1462 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969415
BIST
14:031.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,62
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.413
En Düşük
1.402
14:038,9648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0036
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
14:0310,3753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0076
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
14:03505,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,22
|Açılış
|: 505,42
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|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler14:00
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|9.772.933
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.626.204
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|100.873.287
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|204.285.984
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.473.485
|% -9,98
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARFA
|12,48
|811.350
|% -7,62
|
|YEOTK
|88,15
|41.032.194
|% -7,11
|
|GARAN
|9,35
|499.786.971
|% 0,54
|
|KRDMD
|6,68
|490.513.431
|% 3,89
|
|TUPRS
|125,60
|462.077.894
|% 2,11
|
|EREGL
|17,52
|390.816.708
|% 2,64
|
|THYAO
|14,25
|333.581.882
|% 1,14
|
|KRDMD
|6,68
|490.513.431
|% 3,89
|
|EKGYO
|1,79
|125.867.829
|% 0,56
|
|ODAS
|1,49
|88.596.927
|% 2,05
|
|GARAN
|9,35
|499.786.971
|% 0,54
|
|PETKM
|6,19
|306.976.868
|% 0,81
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9602
|8,9631
|% -0,06
|
|Euro
|10,3683
|10,3733
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,1856
|12,2467
|% 0,10
|
|Frank
|9,6368
|9,6949
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3833
|2,3953
|% -0,03
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-2,79
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|-4,00
|
|Tam
|3.328
|3.412
|-3,62
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|-1,75
|
|Çeyrek
|807
|825
|-0,88
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,56
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,30
|84,30
|1,91
|