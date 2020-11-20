***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.11.2020 13:56
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 125.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.11.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.11.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 125.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 19.11.2020 tarih ve 72/1404 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKYMD_İhraçBelgesiVeEkleri_19112020.pdf
EK: 2 SKYMD_BaşvuruFormu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889357
BIST
13:451.323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 9,73
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.327
En Düşük
1.316
13:457,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0404
|Açılış
|: 7,6050
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|Önceki Kapanış
|: 7,6200
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7,6175
En Düşük
7,5178
13:459,0004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0281
|Açılış
|: 8,9950
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|Önceki Kapanış
|: 8,9900
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9,0382
En Düşük
8,9136
13:45455,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,43
|Açılış
|: 455,47
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|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
457,25
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler13:45
|KONYA
|980,40
|28.586.119
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.135,00
|1.570.215
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|265.958
|% 10,00
|
|BMELK
|24,86
|1.869.300
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.329.217
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|1.912.143
|% -9,92
|
|ETILR
|4,60
|265.106
|% -6,12
|
|AKMGY
|52,80
|3.279.811
|% -4,52
|
|ETYAT
|4,29
|5.656.930
|% -4,03
|
|LINK
|48,08
|11.138.651
|% -3,72
|
|GARAN
|9,41
|2.663.882.127
|% -1,16
|
|KRDMD
|4,77
|1.217.013.174
|% -2,05
|
|THYAO
|12,04
|1.123.479.942
|% 2,82
|
|YKBNK
|3,04
|989.579.181
|% -2,25
|
|AKBNK
|6,46
|704.396.293
|% -0,15
|
|YKBNK
|3,04
|989.579.181
|% -2,25
|
|GARAN
|9,41
|2.663.882.127
|% -1,16
|
|KRDMD
|4,77
|1.217.013.174
|% -2,05
|
|SKBNK
|1,51
|247.225.720
|% 1,34
|
|TSKB
|2,21
|248.695.420
|% 1,84
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5853
|7,5903
|% 0,54
|
|Euro
|8,9917
|9,0004
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0499
|10,1003
|% 0,60
|
|Frank
|8,2895
|8,3394
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0181
|2,0282
|% 0,58
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|1,05
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.074
|12,00
|
|Tam
|3.013
|3.089
|8,95
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|4,34
|
|Çeyrek
|730
|747
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|0,05
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|0,44
|