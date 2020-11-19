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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

19.11.2020 16:23



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi Mevcut ve Planlanan Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategori içerisinde  derecelendirerek Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ''A- (Trk)'' ve ''A-1(Trk)''  görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan  Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı  ve Yerel Para Notları ‘BB‘ olarak belirledi.
Derecelendirme raporu ekte 
yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889233


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