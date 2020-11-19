***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.11.2020 16:23
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi Mevcut ve Planlanan Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategori içerisinde derecelendirerek Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ''A- (Trk)'' ve ''A-1(Trk)'' görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ‘BB‘ olarak belirledi.
Derecelendirme raporu ekte
yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889233
BIST
16:121.320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 25,15
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.321
En Düşük
1.278
16:127,5581
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -0,1579
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:128,9603
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -0,1899
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:12452,44
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -11,69
|Açılış
|: 451,89
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:08
|IZTAR
|12,76
|4.079.010
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|108.045.109
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|165.021.712
|% -9,70
|
|GARAN
|9,40
|8.613.281.293
|% 6,21
|
|KRDMD
|4,86
|4.537.237.891
|% 5,88
|
|YKBNK
|3,10
|3.765.152.987
|% 5,80
|
|AKBNK
|6,53
|2.097.402.485
|% 4,15
|
|VAKBN
|4,91
|1.610.685.023
|% 3,15
|
|YKBNK
|3,10
|3.765.152.987
|% 5,80
|
|KRDMD
|4,86
|4.537.237.891
|% 5,88
|
|GARAN
|9,40
|8.613.281.293
|% 6,21
|
|EKGYO
|1,95
|822.827.482
|% -2,01
|
|VAKBN
|4,91
|1.610.685.023
|% 3,15
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5549
|7,5609
|% -2,01
|
|Euro
|8,9490
|8,9569
|% -2,11
|
|Sterlin
|9,9864
|10,0365
|% -2,19
|
|Frank
|8,2610
|8,3108
|% -2,04
|
|Riyal
|2,0122
|2,0223
|% -1,93
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-8,49
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-11,46
|
|Cumhuriyet
|3.016
|3.061
|-86,00
|
|Tam
|2.998
|3.075
|-90,10
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|-43,59
|
|Çeyrek
|727
|744
|-21,79
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,83
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,26
|44,26
|-0,08
|
Seans Raporu
16:08
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-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 21 artarak (% 2.09 ) 1, 477
-
16:22XU100
Endeks 1, 317 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 72 üstünde . İşlem hacmi 38, 391.00 milyon TL de
-
16:22LINK
Yüzde 6.83 oranında artışla 50.55 lira fiyatla işlem gören hissede 784, 693 adet işlem
-
16:21GARAN
Yüzde 6.21 oranında artışla 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 947, 095, 593 adet işlem
-
16:19CRDFA
Yüzde 9.14 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 127, 861 adet işlem