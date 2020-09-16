***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMD92011 ISIN kodlu 85 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 97.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.09.2020Vade (Gün Sayısı) 85Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMD92011Satışa Başlanma Tarihi 22.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.045.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.09.2020Kayıt Tarihi 15.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 6.045.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKMD92011 ISIN kodlu 85 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875309BIST