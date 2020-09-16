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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.09.2020 17:43
GÜNCEL HABERLER



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKMD92011 ISIN kodlu 85 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 97.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 85
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD92011
Satışa Başlanma Tarihi 22.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.045.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.09.2020
Kayıt Tarihi 15.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 6.045.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKMD92011 ISIN kodlu 85 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875309


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POLTK 209,00 2.468.716 % 10,00  
YONGA 81,40 14.309.957 % 10,00  
UFUK 12,43 1.003.325 % 10,00  
EGCYH 0,88 2.239.894 % 10,00  
ETYAT 2,31 54.326.308 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5057 7,5084 % 0,25  
Euro 8,8842 8,8897 % 0,16  
Sterlin 9,7178 9,7665 % 0,93  
Frank 8,2337 8,2833 % 0,21  
Riyal 1,9944 2,0044 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.970 1.970 15,63  
Altın Gr. 475 475 4,05  
Cumhuriyet 3.134 3.182 19,00  
Tam 3.119 3.197 17,51  
Yarım 1.508 1.546 8,48  
Çeyrek 756 773 4,24  
Gümüş.Ons 27,38 27,41 0,26  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,06  
B. Petrol 41,94 41,94 1,41  
Seans Raporu 18:05
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