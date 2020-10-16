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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.10.2020 14:46
GÜNCEL HABERLER



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKMD12118 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 123.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD12118
Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.718.800
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.01.2021
Kayıt Tarihi 14.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.01.2021

Ek Açıklamalar
TRFSKMD12118 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882161


BIST



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BIST En Aktif Hisseler16:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 357,50 42.268.661 % 10,00  
DAGHL 17,71 35.875.896 % 10,00  
EUYO 3,75 1.623.874 % 9,97  
MERIT 94,35 1.962.528 % 9,97  
ESEN 15,03 7.637.344 % 9,95  
daha fazla
16:02 Alış Satış %  
Dolar 7,9512 7,9558 % 0,29  
Euro 9,3273 9,3346 % 0,42  
Sterlin 10,2328 10,2841 % 0,15  
Frank 8,6765 8,7288 % 0,31  
Riyal 2,1143 2,1249 % 0,16  
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16:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.909 -0,32  
Altın Gr. 488 488 0,78  
Cumhuriyet 3.222 3.271 19,00  
Tam 3.209 3.289 24,21  
Yarım 1.551 1.591 11,72  
Çeyrek 778 795 5,85  
Gümüş.Ons 24,37 24,40 0,09  
Gümüş Gr. 6,23 6,25 0,04  
B. Petrol 42,69 42,69 -0,47  
Seans Raporu 16:02
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