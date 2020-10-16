***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.10.2020 14:46
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD12118 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 123.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD12118
Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.718.800
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.01.2021
Kayıt Tarihi 14.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.01.2021
Ek Açıklamalar
TRFSKMD12118 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882161
BIST
16:021.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.183
16:027,9558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,9127
16:029,3346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0386
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
16:02488,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,78
|Açılış
|: 488,08
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:02
|TKURU
|357,50
|42.268.661
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.875.896
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.623.874
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.637.344
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.075.462
|% -9,95
|
|SISE
|6,77
|961.040.924
|% 0,74
|
|PETKM
|4,72
|791.154.844
|% 0,43
|
|KERVT
|7,71
|513.960.464
|% 2,53
|
|GARAN
|7,07
|495.802.097
|% 0,86
|
|TUPRS
|82,45
|478.149.237
|% 1,48
|
|SKBNK
|1,85
|462.385.381
|% 6,94
|
|ALBRK
|1,63
|352.049.915
|% 3,16
|
|TSKB
|1,26
|266.048.295
|% 6,78
|
|IHLGM
|1,73
|359.600.257
|% 8,81
|
|EKGYO
|1,93
|363.001.005
|% -0,52
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9512
|7,9558
|% 0,29
|
|Euro
|9,3273
|9,3346
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,2328
|10,2841
|% 0,15
|
|Frank
|8,6765
|8,7288
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1143
|2,1249
|% 0,16
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-0,32
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|19,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|24,21
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|11,72
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,85
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|-0,47
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:15SKBNK
Yüzde 6.94 oranında artışla 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 108, 839 adet işlem
-
16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 82 artarak (% 0.52 ) 1, 307
-
16:13
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, TSKB, ALBRK
-
16:13XU100
Endeks 1, 187 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 12, 765.00 milyon TL de
-
16:13AKYHO
Yüzde 5.49 oranında artışla 6.92 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 618, 484 adet işlem