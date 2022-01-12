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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.01.2022 16:12
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKMD32223 ISIN kodlu 55 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 55
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD32223
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.750.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.03.2022
Kayıt Tarihi 07.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.03.2022

Ek Açıklamalar
TRFSKMD32223 ISIN kodlu 55 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993064


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BIST En Aktif Hisseler16:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 118,80 23.578.145 % 10,00  
DMSAS 11,26 86.680.140 % 9,96  
EMNIS 23,90 1.002.796 % 9,94  
UZERB 68,05 784.821 % 9,94  
DARDL 3,56 159.118.593 % 9,88  
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16:17 Alış Satış %  
Dolar 13,8021 13,8240 % 0,12  
Euro 15,6973 15,7178 % 0,12  
Sterlin 18,7653 18,8595 % 0,08  
Frank 14,9003 14,9901 % 0,15  
Riyal 3,6644 3,6828 % -0,01  
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16:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 -2,92  
Altın Gr. 806 806 -2,24  
Cumhuriyet 5.364 5.445 34,00  
Tam 5.333 5.468 33,15  
Yarım 2.578 2.645 16,03  
Çeyrek 1.293 1.323 8,02  
Gümüş.Ons 22,84 22,88 0,09  
Gümüş Gr. 10,13 10,14 0,03  
B. Petrol 84,02 84,02 0,30  
Seans Raporu 16:17
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