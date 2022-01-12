***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.01.2022 16:12
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD32223 ISIN kodlu 55 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 55
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD32223
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.750.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.03.2022
Kayıt Tarihi 07.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.03.2022
Ek Açıklamalar
TRFSKMD32223 ISIN kodlu 55 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993064
BIST
16:172.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 11,27
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
16:1713,8240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0171
|Açılış
|: 13,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
16:1715,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0181
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
16:17806,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,02
|Açılış
|: 806,69
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler16:17
|DOBUR
|118,80
|23.578.145
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|86.680.140
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|159.118.593
|% 9,88
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|KRSTL
|4,24
|61.331.863
|% -6,81
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|GEDZA
|19,75
|33.632.805
|% -6,40
|
|CELHA
|8,47
|18.107.579
|% -4,29
|
|KRDMD
|12,78
|4.506.404.057
|% 1,11
|
|SISE
|15,33
|2.780.976.325
|% 3,86
|
|THYAO
|26,92
|2.283.829.333
|% 0,07
|
|EREGL
|31,64
|1.934.853.758
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,82
|1.157.127.693
|% 1,87
|
|KRDMD
|12,78
|4.506.404.057
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,82
|1.157.127.693
|% 1,87
|
|SISE
|15,33
|2.780.976.325
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,37
|250.276.446
|% 0,00
|
|GARAN
|11,82
|1.090.529.987
|% 0,34
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8021
|13,8240
|% 0,12
|
|Euro
|15,6973
|15,7178
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,7653
|18,8595
|% 0,08
|
|Frank
|14,9003
|14,9901
|% 0,15
|
|Riyal
|3,6644
|3,6828
|% -0,01
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-2,92
|
|Altın Gr.
|806
|806
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.445
|34,00
|
|Tam
|5.333
|5.468
|33,15
|
|Yarım
|2.578
|2.645
|16,03
|
|Çeyrek
|1.293
|1.323
|8,02
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,03
|
|B. Petrol
|84,02
|84,02
|0,30
|