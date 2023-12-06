***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2023 22:55
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 21.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 155000000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223202
BIST
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18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,8907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0216
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9155
En Düşük
28,8449
18:0531,1486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0118
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,1486
En Düşük
31,0894
18:051.879,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,29
|Açılış
|: 1.879,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.884,41
En Düşük
1.878,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.958,00
|95.728.696
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|ISATR
|974.357,50
|974.358
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|505.154.713
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|527.247.986
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|KENT
|585,50
|6.127.092
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|THYAO
|251,25
|7.395.226.629
|% -2,99
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|AKBNK
|36,50
|4.742.143.706
|% -0,16
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|IHLAS
|1,17
|195.813.095
|% -4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8804
|28,8907
|% -0,07
|
|Euro
|31,0524
|31,1486
|% 0,04
|
|Sterlin
|36,1926
|36,3741
|% -0,01
|
|Frank
|32,9102
|33,1084
|% 0,03
|
|Riyal
|7,6842
|7,7227
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,88
|23,92
|% 0,66
|
|Platin
|890,88
|894,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,30
|950,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,20
|74,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,25
|2.025,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CWENE
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 293.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 572 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, SASA, ODAS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, BIMAS, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 88 kaybederek (% -2.11 ) 6, 948
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, ICUGS, DERIM, EKOS, SELGD, UMPAS, GLCVY, CMBTN, SAMAT