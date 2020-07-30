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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.07.2020 20:42
GÜNCEL HABERLER



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2020
Karar Sayısı
20-1/1-33
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

             Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında
 
 
Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği
 a) 30.06.2020 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar tarafımızdan incelenmiş olup
 b) Finansal Tabloların önemli konularda  gerçeğe aykırı bir   açıklama  veya açıklamanın yapıldığı tarih  itibariyle yanıltıcı olması  sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği
 c) İlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği                                 dürüst biçimde yansıttığı ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı sonucuna varılmıştır.
  Başkan                                Başkan Vekili                      Üye                                   Üye   
  
                      Dr. Hasan Basri GÖKTAN             Erdal BATMAZ               Sinan ÇAM                  Orhan KARAKAŞ
                  Üye                                     Üye – Genel Müdür Yardımcısı                                  Üye – Genel Müdür               
         Hikmet Aydın SİMİT                              Ramazan ÖZNACAR                                           Osman GÖKTAN                                




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864293


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 4,07 462.743 % 10,00  
MEGAP 4,07 462.743 % 10,00  
PKENT 954,60 2.252.856 % 9,99  
BURVA 85,90 8.269.966 % 9,99  
VAKFN 4,74 28.336.451 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,1443 9,1902 % 1,06  
Frank 7,6759 7,7221 % 0,72  
Riyal 1,8627 1,8721 % 0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.955 -16,29  
Altın Gr. 440 440 -2,94  
Cumhuriyet 2.893 2.948 8,80  
Tam 2.980 3.034 4,60  
Yarım 1.447 1.479 4,50  
Çeyrek 726 742 2,20  
Gümüş.Ons 23,33 23,35 -0,96  
Gümüş Gr. 5,24 5,25 -0,21  
B. Petrol 43,42 43,42 -0,67  
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