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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

23.02.2021 19:09



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/02/2021
Karar Sayısı
21-1/1-08
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

             Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında
                            
Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğin 9.maddesinin 3.fıkrası gereği
 
 a) 31.12.2020 tarihi itibariyle bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablo ve Faaliyet Raporları tarafımızdan incelenmiş olup  
  b) Finansal  Tablo  ve  Faaliyet  Raporunun  önemli konularda  gerçeğe    aykırı   bir  açıklama  veya   açıklamanın  yapıldığı   tarih  itibariyle   yanıltıcı    olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği  
  c) İlgili dönem itibariyle yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığı ve faaliyet                                      raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı sonucuna varılmıştır.
 
                                                        Başkan                                            Başkan Vekili                                                       Üye                                     Üye                                               
                                         
Dr. Hasan Basri GÖKTAN                                     Erdal BATMAZ                                        Sinan ÇAM                        Orhan KARAKAŞ 
                   
                                
   
                                            Üye                                                Üye – Genel Müdür Yardımcısı                                                      Üye – Genel Müdür   
           Hikmet Aydın SİMİT                                  Ramazan ÖZNACAR                                            Osman GÖKTAN  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911983


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Tam 2.719 2.787 23,95  
Yarım 1.314 1.348 11,58  
Çeyrek 659 674 5,80  
Gümüş.Ons 27,66 27,70 -0,60  
Gümüş Gr. 6,33 6,33 -0,04  
B. Petrol 64,88 64,88 0,52  
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