***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
16.09.2020 11:42
***SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
18/08/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKMDA2014
Nominal Değer (TL)
5.897.500
Vade Başlangıç Tarihi
16/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/09/2020
Vadesi (Gün)
77
İtfa Tarihi
02/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875258
BIST
14:291.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:297,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:298,8981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0225
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9010
En Düşük
8,8600
14:29473,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,67
|Açılış
|: 473,46
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:29
|VAKFN
|4,00
|14.485.602
|% 1.155,91
|
|AKMGY
|46,44
|10.336.396
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|POLTK
|209,00
|1.299.570
|% 10,00
|
|SNKRN
|2,75
|1.669.466
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,07
|31.688.478
|% -9,59
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|BASCM
|4,70
|190.097
|% -6,19
|
|FENER
|32,16
|223.328.325
|% -5,52
|
|ALMAD
|1,39
|1.530.599
|% -4,79
|
|SASA
|16,94
|531.882.392
|% 4,12
|
|PETKM
|4,37
|421.886.039
|% -0,68
|
|SISE
|6,42
|367.819.664
|% 1,10
|
|AVOD
|3,92
|231.362.510
|% 6,52
|
|FENER
|32,16
|223.328.325
|% -5,52
|
|EKGYO
|1,81
|155.800.990
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|168.904.155
|% 2,36
|
|AVOD
|3,92
|231.362.510
|% 6,52
|
|SISE
|6,42
|367.819.664
|% 1,10
|
|CEMAS
|1,62
|87.054.358
|% 3,18
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4917
|7,4960
|% 0,08
|
|Euro
|8,8931
|8,8981
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6876
|9,7362
|% 0,62
|
|Frank
|8,2358
|8,2854
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,01
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|10,39
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,49
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.122
|3.199
|19,72
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|9,54
|
|Çeyrek
|757
|774
|4,77
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|41,45
|41,45
|0,92
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 86 artarak (% 0.15 ) 1, 244
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14:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, SASA, PETKM
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14:43XU100
Endeks 1, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 6, 119.00 milyon TL de
-
14:43BRMEN
Yüzde 6.18 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 568 adet işlem
-
14:42COSMO
Yüzde 6.38 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 555 adet işlem