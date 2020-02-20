SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.376.941
|% 19,87
|QNBFL
|144,00
|8.148.627
|% 9,09
|HATEK
|9,27
|38.343.462
|% 8,29
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|YBTAS
|4.700,00
|606.549
|% 4,47
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8278
|7,8670
|% -0,15
|Frank
|6,1792
|6,2165
|% 0,31
|Riyal
|1,6208
|1,6289
|% 0,20
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|3,44
|Altın Gr.
|317
|317
|1,49
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|Tam
|2.091
|2.143
|23,49
|Yarım
|1.011
|1.037
|11,36
|Çeyrek
|507
|518
|5,68
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|-0,14
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|B. Petrol
|59,23
|59,23
|0,11
Seans Raporu
- 17:08MSGYO Yüzde -7.25 oranında düşüşle 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 537, 631 adet işlem
- 17:07RHEAG Yüzde -7.61 oranında düşüşle 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 818, 434 adet işlem
- 17:06ADEL Yüzde -6.25 oranında düşüşle 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 943 adet işlem
- 17:05XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3472, 8 kaybederek (% -2.43 ) 139, 255
- 17:05XU100 Endeks 116, 026 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 11, 496.00 milyon TL de