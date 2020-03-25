***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 10:42
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SMART]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831937
BIST
16:0989.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 108,75
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:096,4340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0118
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:096,9674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0374
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:09334,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,07
|Açılış
|: 333,86
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|16,50
|107.853.229
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.489.772
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.047
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.166.871
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|139.626
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|14.084.808
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|439.717
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|THYAO
|8,73
|1.069.678.162
|% 5,31
|
|ASELS
|23,34
|1.060.058.939
|% 2,19
|
|GARAN
|7,65
|1.010.282.639
|% 0,92
|
|YKBNK
|1,88
|315.336.758
|% -1,05
|
|ISFIN
|2,93
|315.260.649
|% -1,01
|
|YKBNK
|1,88
|315.336.758
|% -1,05
|
|ODAS
|1,27
|170.751.732
|% 0,00
|
|GARAN
|7,65
|1.010.282.639
|% 0,92
|
|THYAO
|8,73
|1.069.678.162
|% 5,31
|
|EKGYO
|1,14
|123.780.173
|% -0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5965
|7,6346
|% 1,01
|
|Frank
|6,5483
|6,5877
|% 0,60
|
|Riyal
|1,7102
|1,7188
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.617
|-7,01
|
|Altın Gr.
|333
|335
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,18
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,93
|2,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,25
|26,25
|-0,90
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