***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2020 11:32
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836365
BIST
14:5092.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 489,96
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:506,7769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:507,3882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:50359,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,60
|Açılış
|: 359,19
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|14.715.488
|% 9,98
|
|AKSUE
|9,04
|8.535.348
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.360.371
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,92
|575.274.411
|% 4,07
|
|ASELS
|24,66
|527.785.009
|% 1,07
|
|THYAO
|9,58
|516.863.150
|% 0,52
|
|SASA
|9,15
|474.004.544
|% 2,35
|
|GARAN
|7,85
|374.387.302
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,34
|234.592.625
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,02
|81.811.136
|% -0,97
|
|TSPOR
|3,43
|232.470.245
|% 1,78
|
|TEKTU
|1,06
|68.718.109
|% 4,95
|
|YKBNK
|1,89
|113.333.774
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3389
|8,3807
|% 0,22
|
|Frank
|6,9393
|6,9811
|% -0,12
|
|Riyal
|1,7966
|1,8056
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|0,15
|
|Altın Gr.
|357
|358
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
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|B. Petrol
|31,98
|31,98
|0,11
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