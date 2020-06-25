***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2020 14:16
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852822
BIST
16:59114.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -362,62
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:596,8542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:597,6989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0196
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:59388,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,22
|Açılış
|: 388,47
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|4,62
|42.097.377
|% 10,00
|
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|258.489.366
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|34.004.900
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.920.562
|% 9,88
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.118.971
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,07
|82.426.120
|% -8,30
|
|GUSGR
|4,38
|1.039.812.003
|% -6,81
|
|GARAN
|8,19
|894.025.107
|% 0,00
|
|HALKB
|6,32
|829.575.007
|% 3,10
|
|ODAS
|2,32
|797.872.890
|% 4,98
|
|KRDMD
|3,03
|742.260.270
|% -3,50
|
|CEMAS
|1,49
|623.562.088
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,93
|346.963.129
|% 4,49
|
|ODAS
|2,32
|806.623.167
|% 4,98
|
|EKGYO
|1,89
|521.156.794
|% -0,53
|
|KRDMD
|3,04
|742.936.851
|% -3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4863
|8,5289
|% 0,01
|
|Frank
|7,1985
|7,2419
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-1,19
|
|Altın Gr.
|388
|388
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.536
|0,10
|
|Tam
|2.590
|2.602
|2,10
|
|Yarım
|1.258
|1.273
|1,00
|
|Çeyrek
|629
|637
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|-0,06
|
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