***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2021 10:00
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962947
BIST
14:471.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.444
En Düşük
1.428
14:478,4592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
14:4710,0334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0167
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:47489,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,52
|Açılış
|: 489,26
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:47
|ORCAY
|14,33
|158.700.163
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.814.955
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.604.964
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.171.077
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.528.033
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BURCE
|22,52
|24.628.804
|% -4,33
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,45
|1.037.727.649
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,53
|522.432.966
|% 0,00
|
|THYAO
|12,44
|350.710.270
|% 0,16
|
|KRDMD
|7,31
|343.199.256
|% 0,69
|
|HALKB
|4,76
|305.834.746
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,53
|522.432.966
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|1.037.727.649
|% 0,43
|
|HALKB
|4,76
|305.834.746
|% 1,93
|
|IHLAS
|0,60
|30.407.576
|% -1,64
|
|ODAS
|1,47
|69.418.691
|% 1,38
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4549
|8,4592
|% -0,04
|
|Euro
|10,0227
|10,0334
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,6606
|11,7190
|% 0,39
|
|Frank
|9,1719
|9,2272
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2505
|2,2617
|% 0,07
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|9,86
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|19,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|20,33
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|9,83
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,91
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|73,12
|73,12
|0,52
|