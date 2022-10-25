***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:36
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073975
BIST
17:063.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 5,64
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:0618,6060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:0618,4998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1681
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:06992,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,39
|Açılış
|: 992,72
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:04
|TSPOR
|4,95
|284.309.079
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.457.529
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|27.777.304
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.050.541
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.751.574
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|236.226.050
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|74.056.778
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|66.502.798
|% -9,95
|
|THYAO
|101,00
|5.470.537.088
|% 1,51
|
|SISE
|33,78
|3.922.957.764
|% 4,07
|
|AKBNK
|15,55
|3.023.572.938
|% 0,58
|
|SASA
|105,10
|2.887.488.199
|% 5,10
|
|ISCTR
|9,95
|2.641.375.405
|% 3,00
|
|TSKB
|3,18
|1.729.516.958
|% 9,66
|
|SKBNK
|2,13
|1.154.197.314
|% 7,58
|
|EKGYO
|4,56
|2.233.225.734
|% -1,51
|
|YKBNK
|9,57
|2.564.827.154
|% 2,13
|
|ISCTR
|9,95
|2.641.375.405
|% 3,00
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5949
|18,6035
|% 0,11
|
|Euro
|18,4982
|18,5114
|% 0,98
|
|Sterlin
|21,3127
|21,4196
|% 1,90
|
|Frank
|18,6177
|18,7299
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9305
|4,9552
|% -0,04
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|8,96
|
|Altın Gr.
|993
|993
|6,42
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.756
|18,00
|
|Tam
|6.682
|6.779
|10,00
|
|Yarım
|3.256
|3.311
|6,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.657
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,09
|
|B. Petrol
|92,34
|92,34
|1,13
|