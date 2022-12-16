***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 11:16
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087750
BIST
11:395.177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -11,84
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.177
11:3918,6552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:3919,8769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0549
|Açılış
|: 19,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:391.065,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.065,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:39
|ARASE
|255,20
|20.029.627
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.022.302
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.239.578
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|83.051.331
|% 9,95
|
|OYAYO
|14,37
|8.584.009
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|148.351.880
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.861.636
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|58.329
|% -8,76
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|AYES
|62,35
|507.217
|% -6,94
|
|ENKAI
|26,96
|2.414.553.185
|% 5,23
|
|VAKBN
|11,68
|2.298.870.255
|% 1,83
|
|EKGYO
|8,13
|2.290.838.702
|% 3,17
|
|THYAO
|139,40
|2.080.119.809
|% -0,50
|
|YKBNK
|11,92
|1.791.093.802
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,13
|2.290.838.702
|% 3,17
|
|SKBNK
|3,07
|706.904.231
|% 5,50
|
|VAKBN
|11,68
|2.298.870.255
|% 1,83
|
|YKBNK
|11,92
|1.791.093.802
|% 0,68
|
|TSKB
|4,87
|636.333.517
|% 4,96
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6502
|18,6552
|% 0,06
|
|Euro
|19,8689
|19,8769
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,6213
|22,7347
|% -0,06
|
|Frank
|20,0269
|20,1475
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,03
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-0,06
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,50
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.204
|7.254
|-4,00
|
|Yarım
|3.489
|3.546
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|-0,25
|
|B. Petrol
|80,08
|80,08
|-1,13
|