***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:31
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093933
BIST
12:055.458
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -65,58
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
12:0518,7667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
12:0519,9677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0757
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
12:051.113,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,53
|Açılış
|: 1.113,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler12:05
|DOGUB
|11,00
|46.647.639
|% 10,00
|
|BFREN
|5.744,10
|176.157.992
|% 9,81
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DYOBY
|31,62
|166.322.040
|% 8,29
|
|ULUSE
|202,50
|24.496.883
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|5.143.813
|% -9,87
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|ATLAS
|3,33
|6.462.440
|% -7,50
|
|EREGL
|43,38
|8.087.058.126
|% 1,07
|
|THYAO
|145,10
|6.507.001.341
|% 0,42
|
|ASELS
|64,25
|3.305.813.263
|% -1,38
|
|KRDMD
|18,97
|3.253.257.364
|% -4,14
|
|EKGYO
|9,31
|2.223.072.648
|% -1,17
|
|EKGYO
|9,31
|2.223.072.648
|% -1,17
|
|EREGL
|43,38
|8.087.058.126
|% 1,07
|
|KRDMD
|18,97
|3.253.257.364
|% -4,14
|
|YKBNK
|11,43
|1.572.567.850
|% -1,80
|
|ISCTR
|12,46
|1.273.110.804
|% -0,56
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7610
|18,7667
|% 0,13
|
|Euro
|19,9499
|19,9677
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,4697
|22,5824
|% -0,28
|
|Frank
|20,1451
|20,2665
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9764
|5,0014
|% 0,14
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-8,46
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-4,69
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.540
|7.601
|-25,00
|
|Yarım
|3.651
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,07
|-0,27
|
|B. Petrol
|78,27
|78,27
|0,43
|