***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 13:20
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099337
BIST
13:135.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -23,98
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
13:1318,7762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
13:1320,1749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0260
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
13:131.131,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.132,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler13:11
|EUHOL
|2,32
|62.324.936
|% 11,54
|
|SDTTR
|51,50
|3.359.809
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.294.873
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|101.174.266
|% 9,98
|
|HKTM
|74,55
|61.985.732
|% 9,96
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|MARTI
|4,13
|189.234.357
|% -9,83
|
|POLTK
|1.938,00
|38.608.572
|% -9,65
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|GOZDE
|23,64
|343.730.041
|% -9,08
|
|ASELS
|60,35
|3.639.989.339
|% 2,12
|
|THYAO
|137,20
|3.499.376.446
|% -0,87
|
|EREGL
|39,92
|3.181.101.597
|% 0,25
|
|KRDMD
|18,91
|2.631.422.249
|% 0,64
|
|EKGYO
|8,91
|2.285.814.936
|% 2,06
|
|EKGYO
|8,91
|2.285.814.936
|% 2,06
|
|KRDMD
|18,91
|2.631.422.249
|% 0,64
|
|YKBNK
|10,03
|1.365.772.268
|% -0,89
|
|KATMR
|2,34
|277.802.630
|% -8,95
|
|SKBNK
|2,85
|278.356.322
|% 0,35
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7753
|18,7779
|% 0,04
|
|Euro
|20,1640
|20,1705
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7918
|22,9061
|% 0,01
|
|Frank
|20,3185
|20,4409
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,11
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|4,19
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|3,66
|
|Cumhuriyet
|7.628
|7.744
|-16,00
|
|Tam
|7.665
|7.718
|10,00
|
|Yarım
|3.723
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,02
|
|B. Petrol
|79,66
|79,66
|0,01
|