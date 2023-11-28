***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2023 10:06
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220437
BIST
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12:108.119
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 11,57
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:1028,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0275
|Açılış
|: 28,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
12:1031,6955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7415
En Düşük
31,6204
12:101.874,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.874,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:10
|BINHO
|243,30
|71.306.607
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|52.826.711
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.510.102
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.464.875
|% 9,94
|
|BIOEN
|22,12
|164.774.042
|% 9,94
|
|LIDER
|217,00
|315.663.753
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|301.848.707
|% -10,00
|
|LINK
|191,20
|28.380.500
|% -8,74
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|261,00
|4.657.374.171
|% 0,19
|
|SASA
|49,56
|2.609.585.115
|% 6,26
|
|AKBNK
|34,12
|1.697.891.995
|% -0,52
|
|TUPRS
|155,50
|1.537.919.353
|% -0,32
|
|ISCTR
|22,22
|1.360.713.280
|% -1,16
|
|ZOREN
|5,20
|579.800.708
|% -2,07
|
|ISCTR
|22,22
|1.360.713.280
|% -1,16
|
|YKBNK
|18,88
|1.029.909.716
|% -0,68
|
|SASA
|49,56
|2.609.585.115
|% 6,26
|
|HEKTS
|22,16
|1.135.275.187
|% 5,32
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9272
|28,9331
|% 0,10
|
|Euro
|31,6845
|31,6955
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,4164
|36,5991
|% 0,12
|
|Frank
|32,7097
|32,9067
|% 0,09
|
|Riyal
|7,6900
|7,7285
|% 0,14
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|924,46
|926,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.063,58
|1.067,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,57
|80,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,88
|2.016,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25GIPTA
Yüzde 4.09 oranında artışla 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 337, 863 adet işlem
-
12:24KFEIN
Yüzde 5.73 oranında artışla 80.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 229, 811 adet işlem
-
12:22ETYAT
Yüzde 8.84 oranında artışla 10.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 429 adet işlem
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 68 artarak (% 0.12 ) 8, 693
-
12:21XU100
Endeks 8, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 37, 417.00 milyon TL de