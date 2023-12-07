***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2023 10:07
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223285
BIST
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12:257.836
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -19,22
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:2528,9273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0150
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:2531,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1115
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:251.890,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,47
|Açılış
|: 1.890,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:25
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,12
|11.325.918
|% 8,21
|
|MRSHL
|2.137,00
|214.203.927
|% 6,74
|
|IZFAS
|10,78
|53.754.121
|% 6,73
|
|OBASE
|45,44
|33.469.024
|% 6,32
|
|SAMAT
|62,45
|74.279.098
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|92.023.410
|% -9,78
|
|HUBVC
|10,28
|98.472.856
|% -7,72
|
|UFUK
|118,10
|1.999.727
|% -7,52
|
|THYAO
|253,25
|2.689.069.989
|% 0,80
|
|TUPRS
|151,00
|1.393.143.073
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,10
|1.372.044.227
|% -2,47
|
|YKBNK
|19,51
|1.360.283.233
|% -4,46
|
|SASA
|48,84
|1.283.508.881
|% 1,75
|
|EKGYO
|7,44
|633.927.926
|% 0,81
|
|YKBNK
|19,51
|1.360.283.233
|% -4,46
|
|ISCTR
|22,10
|1.372.044.227
|% -2,47
|
|IHLGM
|1,66
|92.023.410
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,80
|199.423.801
|% -0,41
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9235
|28,9273
|% 0,05
|
|Euro
|31,2335
|31,2483
|% 0,36
|
|Sterlin
|36,2273
|36,4090
|% 0,09
|
|Frank
|32,9475
|33,1459
|% 0,14
|
|Riyal
|7,6883
|7,7269
|% 0,04
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,99
|24,01
|% 0,66
|
|Platin
|898,32
|901,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,55
|955,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,04
|75,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,35
|2.033,63
|% 0,66
|