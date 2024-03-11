***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2024 13:55
***SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SMART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257413
BIST
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15:579.248
En Düşük
|Değişim
|: 1,02%
|| 93,11
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.192
En Yüksek
9.369
15:5732,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0959
|Açılış
|: 32,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0381
En Düşük
31,9269
15:5735,0302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0468
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9689
15:572.240,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,35
|Açılış
|: 2.240,36
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:57
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|53.361.485
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|189.427.711
|% 10,00
|
|ULUFA
|14,41
|126.014.155
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|18.227.549
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.928.896
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,58
|177.277.260
|% -9,96
|
|PEKGY
|22,48
|16.390.483
|% -9,94
|
|THYAO
|281,50
|6.957.635.105
|% 0,81
|
|KCHOL
|184,10
|4.089.962.407
|% 5,44
|
|OBAMS
|52,50
|4.000.829.991
|% -9,79
|
|AKBNK
|43,86
|3.961.177.044
|% 4,83
|
|EREGL
|45,84
|3.760.032.352
|% -0,13
|
|ISCTR
|11,10
|3.502.102.607
|% 2,21
|
|ZOREN
|5,38
|798.349.318
|% -0,37
|
|EKGYO
|11,30
|1.375.021.543
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,70
|293.220.454
|% 9,76
|
|YKBNK
|23,54
|2.528.609.568
|% 2,44
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0009
|32,0047
|% 0,30
|
|Euro
|35,0183
|35,0302
|% 0,13
|
|Sterlin
|42,1997
|42,4112
|% -0,69
|
|Frank
|37,4894
|37,6773
|% -0,52
|
|Riyal
|8,7687
|8,8127
|% -0,54
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,42
|24,45
|% 0,66
|
|Platin
|929,11
|930,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,39
|1.034,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,80
|81,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,11
|2.177,46
|% 0,66
|