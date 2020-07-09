***SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.07.2020 09:07
***SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurettin Şendoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858089
BIST
10:19119.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 493,46
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.861
10:196,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8663
En Düşük
6,8526
10:197,7860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0108
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
10:19400,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,37
|Açılış
|: 400,28
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,50
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|32.138.937
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|10.387.777
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|1.652.729
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|39.843.894
|% 9,97
|
|PKENT
|251,70
|447.774
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,93
|5.497.278
|% -10,00
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|SNPAM
|8,90
|1.380.633
|% -7,58
|
|ZOREN
|2,66
|23.824.053
|% -4,66
|
|MRGYO
|2,57
|285.449
|% -4,46
|
|EKGYO
|2,30
|305.647.895
|% 0,88
|
|KRDMD
|3,28
|260.906.954
|% 0,31
|
|THYAO
|11,52
|192.120.940
|% 1,86
|
|PETKM
|4,32
|138.223.852
|% 0,93
|
|GARAN
|8,17
|119.328.248
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,30
|305.647.895
|% 0,88
|
|KRDMD
|3,28
|260.906.954
|% 0,31
|
|PETKM
|4,32
|138.223.852
|% 0,93
|
|IHLGM
|1,85
|53.461.966
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,36
|55.092.310
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6561
|8,6995
|% 0,39
|
|Frank
|7,3010
|7,3450
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8245
|1,8337
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.614
|8,80
|
|Tam
|2.669
|2.682
|9,00
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,16
|0,03
|