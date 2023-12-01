***SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2023 16:07
***SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SMART
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221560
BIST
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17:588.026
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 77,67
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
7.957
En Yüksek
8.090
17:5828,9170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0438
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
17:5831,3685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1235
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3297
17:581.903,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 14,17
|Açılış
|: 1.903,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.909,18
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler17:58
|EUKYO
|15,07
|18.472.281
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|3.551.536
|% 10,00
|
|BURCE
|168,30
|260.399.010
|% 10,00
|
|PAPIL
|46,86
|254.349.666
|% 10,00
|
|KLNMA
|40,70
|3.551.304
|% 10,00
|
|KNFRT
|22,68
|48.260.558
|% -10,00
|
|AVGYO
|9,82
|45.002.362
|% -9,99
|
|TERA
|39,82
|50.307.998
|% -9,99
|
|MRSHL
|2.050,00
|48.870.673
|% -9,97
|
|HURGZ
|4,68
|182.227.749
|% -9,83
|
|THYAO
|260,75
|11.837.639.832
|% 3,88
|
|BINHO
|287,25
|5.147.570.834
|% -2,38
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|SASA
|52,30
|4.036.911.255
|% 4,85
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,35
|975.722.562
|% -0,27
|
|AKBNK
|34,86
|3.602.318.894
|% 3,63
|
|MOBTL
|4,44
|418.683.639
|% 4,96
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9032
|28,9128
|% 0,14
|
|Euro
|31,3458
|31,3610
|% -0,42
|
|Sterlin
|36,4178
|36,6004
|% 0,21
|
|Frank
|32,9667
|33,1653
|% 0,41
|
|Riyal
|7,6848
|7,7233
|% 0,15
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,22
|25,26
|% 0,66
|
|Platin
|923,66
|926,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,49
|996,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,94
|80,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,09
|2.048,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 48 artarak (% 0.41 ) 7, 033
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, KLNMA, PAPIL, SAMAT, BALAT, BURCE, AZTEK, BURVA, SMART, EKOS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, AVGYO, DAPGM, HURGZ
-
17:59
BALAT, IHLGM, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
AVHOL, ISFIN, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında