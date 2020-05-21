***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.05.2020 11:31
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 / 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.05.2020
Tescil Tarihi
21.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nin seçilmesine ilişkin 11.05.2020 tarihli genel kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.05.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846174
BIST
12:07103.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 871,57
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.029
En Düşük
102.224
12:076,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8011
En Düşük
6,7803
12:077,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0053
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4662
En Düşük
7,4292
12:07378,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -2,89
|Açılış
|: 378,81
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|35,56
|2.217.229
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.063.809
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|583.934
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|157.688
|% 9,96
|
|GLBMD
|4,09
|3.123.031
|% 9,95
|
|MRDIN
|6,07
|198.105.061
|% -10,34
|
|EKIZ
|12,33
|2.696.485
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|120.850.485
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|731.822
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|3.924.788
|% -9,98
|
|THYAO
|11,11
|471.843.882
|% 2,11
|
|GUSGR
|3,33
|296.764.330
|% 0,60
|
|ASELS
|29,62
|232.517.545
|% 0,07
|
|GARAN
|7,68
|226.834.297
|% -0,39
|
|MRDIN
|6,07
|198.105.061
|% -10,34
|
|EKGYO
|1,40
|186.023.920
|% 2,19
|
|GUSGR
|3,33
|296.764.330
|% 0,60
|
|GSRAY
|2,70
|196.470.274
|% 4,65
|
|MNDRS
|1,85
|128.024.740
|% 1,09
|
|IHLGM
|1,23
|69.728.952
|% 3,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2812
|8,3228
|% -0,06
|
|Frank
|7,0061
|7,0483
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8043
|1,8134
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.483
|-20,30
|
|Tam
|2.523
|2.547
|-20,80
|
|Yarım
|1.231
|1.245
|-10,20
|
|Çeyrek
|616
|623
|-5,10
|