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***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

21.05.2020 11:31
GÜNCEL HABERLER



***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 / 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.05.2020
Tescil Tarihi
21.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar

2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nin  seçilmesine ilişkin 11.05.2020 tarihli genel kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.05.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846174


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Riyal 1,8043 1,8134 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 379 379 -2,89  
Cumhuriyet 2.451 2.483 -20,30  
Tam 2.523 2.547 -20,80  
Yarım 1.231 1.245 -10,20  
Çeyrek 616 623 -5,10  
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