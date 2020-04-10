SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,55
|18.044.803
|% 10,00
|FRIGO
|10,67
|682.550
|% 10,00
|ISKUR
|374.000,00
|374.000
|% 10,00
|BMELK
|1,76
|707.808
|% 10,00
|YBTAS
|5.218,20
|463.462
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3242
|8,3659
|% 0,51
|Frank
|6,9059
|6,9475
|% 0,57
|Riyal
|1,7758
|1,7847
|% 0,54
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.684
|1.688
|1,93
|Altın Gr.
|363
|363
|2,47
|Cumhuriyet
|2.323
|2.382
|2,10
|Tam
|2.388
|2.451
|5,90
|Yarım
|1.161
|1.193
|1,00
|Çeyrek
|583
|597
|0,80
|Gümüş.Ons
|15,39
|15,41
|-0,04
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,01
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
Seans Raporu
- 17:59CLEBI Yüzde 7.33 oranında artışla 78.30 lira fiyatla işlem gören hissede 352, 699 adet işlem
- 17:58INTEM Yüzde 4.88 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 077 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 901, 53 artarak (% 0.79 ) 115, 315
- 17:56XU100 Endeks 96, 504 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 10, 652.00 milyon TL de
- 17:56MARTI Yüzde 6.17 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 340, 100 adet işlem