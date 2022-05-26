***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme
26.05.2022 18:24
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 27/05/2008 02/06/2008 7074
7 09/10/2008 15/10/2008 7168
3 11/02/2010 17/02/2010 7503
3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14 26/03/2015 01/04/2015 8791
7,10,11,12,16 11/04/2016 15/04/2016 9055
7 31/03/2017 06/04/2017 9300
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 27/10/2017 03/11/2017 9444
7 30/03/2018 05/04/2018 9552
10 06/06/2018 12/06/2018 9598
6 08/06/2018 14/06/2018 9600
6 01/11/2018 07/11/2018 9697
10 01/02/2019 07/02/2019 9762
7 25/05/2022 25/05/2022 10584
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032791
BIST