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***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme

26.05.2022 18:24
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme


***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 27/05/2008 02/06/2008 7074
7 09/10/2008 15/10/2008 7168
3 11/02/2010 17/02/2010 7503
3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14 26/03/2015 01/04/2015 8791
7,10,11,12,16 11/04/2016 15/04/2016 9055
7 31/03/2017 06/04/2017 9300
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 27/10/2017 03/11/2017 9444
7 30/03/2018 05/04/2018 9552
10 06/06/2018 12/06/2018 9598
6 08/06/2018 14/06/2018 9600
6 01/11/2018 07/11/2018 9697
10 01/02/2019 07/02/2019 9762
7 25/05/2022 25/05/2022 10584



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032791


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MPARK 33,24 32.144.937 % 9,99  
KARSN 6,40 1.886.624.341 % 9,97  
UFUK 38,62 1.020.034 % 9,97  
RODRG 16,00 3.856.679 % 9,97  
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Altın Gr. 971 971 -3,39  
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Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 21,97 21,99 -0,01  
Gümüş Gr. 11,52 11,54 -0,04  
B. Petrol 114 114 3,09  
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