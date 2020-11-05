***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.250.000 0 212.254 653.888 -574.450 6.068.718 27.610.410 0 27.610.410Transferler0 0 0 303.436 5.765.282 -6.068.718 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -213.776 0 0 4.308.103 4.094.327 0 4.094.327Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 4.308.103 4.308.103 0 4.308.103Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -213.776 0 0 0 -213.776 0 -213.776Sermaye Arttırımı9.750.000 0 0 0 0 0 9.750.000 0 9.750.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 13.971.975 0 0 0 0 13.971.975 0 13.971.975Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 -42.237 24.000 1.010.829 0 992.592 0 992.592Dönem Sonu Bakiyeler31.000.000 13.971.975 -43.759 981.324 6.201.661 4.308.103 56.419.304 0 56.419.304Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.862.500 15.791.850 72.936 1.022.878 5.125.278 7.822.582 61.698.024 0 61.698.024Transferler0 0 0 381.099 7.441.483 -7.822.582 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 117.323 0 0 2.557.507 2.674.830 0 2.674.830Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 2.557.507 2.557.507 0 2.557.507Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 117.323 0 0 0 117.323 0 117.323Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.862.500 15.791.850 190.259 1.403.977 12.566.761 2.557.507 64.372.854 0 64.372.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.889.131 11.773.584Dönem Karı (Zararı)2.557.507 4.308.103Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.557.507 4.308.103Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.142.724 10.116.501Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 8.984.728 6.282.606Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 1.993.143 366.468Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 896.894 366.468Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.096.249 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler301.601 580.441Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler301.601 580.441Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16-17 692.266 950.019Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -191.094 -776.152Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 883.360 1.726.171Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-117.323 213.776Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-117.323 213.776Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-575.757 -82.679Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-135.934 -72.563Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 1.878.433İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-811.100 -2.651.020Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 -356.236 1.248.696İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 2.844.234 -347.614İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -3.200.470 1.596.310Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-165.533 -62.003İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-170.297 -22.493İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.764 -39.510Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler7 -248.634 -1.581.316Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)7 -248.634 -1.581.316Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-892.992 -1.184.433Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)81.408 172.859Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 610.413 -1.014.247İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 610.413 -1.014.247Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 311.932 88.856Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler7 547.317 358.131Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)7 547.317 358.131Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-54.953 -274.830İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-54.953 -274.830Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-192.663 -19.767İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-451.159 -382.966Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-451.159 -382.966Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.889.131 11.773.584YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.749.865 -26.523.423Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -13.940.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 450.401 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 450.401 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -13.200.266 -12.583.423Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -73.753 -125.107Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -13.126.513 -12.458.316FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI604.420 14.249.323Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 23.721.975Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 23.721.975Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 7.389.553 9.704.371Kredilerden Nakit Girişleri5 7.389.553 9.704.371Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -5.022.160 -18.016.455Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -5.022.160 -18.016.455Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -928.688 -217.500Ödenen Faiz17 -883.360 -1.719.220Alınan Faiz16 191.094 776.152Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-142.019 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)743.686 -500.516NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)743.686 -500.516DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.628.316 1.739.834DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.372.002 1.239.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.372.002 4.628.316Ticari Alacaklar3-6 12.119.445 11.763.209İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 20.663 2.864.897İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 12.098.782 8.898.312Diğer Alacaklar636.885 466.588İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar587.441 417.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar49.444 49.444Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar7 2.881.604 2.632.970Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları7 2.881.604 2.632.970Stoklar1.922.084 1.029.092Peşin Ödenmiş Giderler816.773 905.553İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler77.019 221.414İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler739.754 684.139Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar33.265 7.594Diğer Dönen Varlıklar451.159 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar451.159 0ARA TOPLAM24.233.217 21.433.322TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.233.217 21.433.322DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar22.574 27.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.574 27.338Maddi Duran Varlıklar9 302.886 602.101Taşıtlar9 0 217.293Mobilya ve Demirbaşlar9 292.922 366.744Özel Maliyetler9 9.964 18.064Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.479.756 2.272.510Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 51.940.285 48.731.122Şerefiye10 10.294.528 10.294.528Bilgisayar Yazılımları10 18.248 18.024Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri10 41.626.714 38.417.489Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 795 1.081Peşin Ödenmiş Giderler7.372 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.372 0Ertelenmiş Vergi Varlığı884.812 342.147TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.637.685 51.975.218TOPLAM VARLIKLAR78.870.902 73.408.540KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 250.000 250.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 250.000 250.000Banka Kredileri5 250.000 250.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.895.910 2.011.489İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.895.910 2.011.489Banka Kredileri5 1.800.349 1.193.121Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.095.561 818.368Diğer Finansal Yükümlülükler5 14.245 51.805Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5 14.245 51.805Ticari Borçlar3-6 3.422.897 2.812.484İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.422.897 2.812.484Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 1.413.503 1.101.571Diğer Borçlar96.812 151.765İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar96.812 151.765Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 987.836 440.519Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 987.836 440.519Devlet Teşvik ve Yardımları107.035 107.035Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 18.846Kısa Vadeli Karşılıklar651.691 594.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar642.691 585.948Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.000 9.000ARA TOPLAM9.839.929 7.540.462TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.839.929 7.540.462UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.066.289 2.630.419İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 3.066.289 2.630.419Banka Kredileri5 2.441.052 799.301Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 625.237 1.831.118Devlet Teşvik ve Yardımları178.772 371.435Uzun Vadeli Karşılıklar1.413.058 1.168.200Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.413.058 1.168.200TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.658.119 4.170.054TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.498.048 11.710.516ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12 64.372.854 61.698.024Ödenmiş Sermaye12 31.862.500 31.862.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 15.791.850 15.791.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 190.259 72.936Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)190.259 72.936Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)190.259 72.936Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.403.977 1.022.878Yasal Yedekler1.403.977 1.022.878Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 12.566.761 5.125.278Net Dönem Karı veya Zararı12 2.557.507 7.822.582TOPLAM ÖZKAYNAKLAR64.372.854 61.698.024TOPLAM KAYNAKLAR78.870.902 73.408.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 18.895.084 16.115.034 8.025.273 5.789.800Satışların Maliyeti13 -7.001.842 -4.090.464 -2.483.445 -1.512.261TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.893.242 12.024.570 5.541.828 4.277.539BRÜT KAR (ZARAR)11.893.242 12.024.570 5.541.828 4.277.539Genel Yönetim Giderleri14 -2.444.695 -1.708.459 -873.550 -562.043Pazarlama Giderleri14 -219.479 -298.634 -106.895 -98.804Araştırma ve Geliştirme Giderleri14 -7.138.852 -5.476.671 -2.876.139 -1.730.581Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.749.879 1.629.666 1.229.662 105.444Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -2.407.110 -1.032.867 -1.833.810 -118.020ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.432.985 5.137.605 1.081.096 1.873.535Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler241.031 37.838 1.898 37.838FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.674.016 5.175.443 1.082.994 1.911.373Finansman Gelirleri16 191.094 776.152 80.831 465.999Finansman Giderleri17 -883.360 -1.726.171 -343.164 -281.056SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.981.750 4.225.424 820.661 2.096.316Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri575.757 82.679 120.940 -67.211Dönem Vergi (Gideri) Geliri42 0 -106.276 0 -106.276Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri575.757 188.955 120.940 39.065SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.557.507 4.308.103 941.601 2.029.105DÖNEM KARI (ZARARI)2.557.507 4.308.103 941.601 2.029.105Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.557.507 4.308.103 941.601 2.029.105Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,08000000 0,14000000 0,03000000 0,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 117.323 -213.776 -147.630 -68.410Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)150.414 -274.072 -189.269 -87.705Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-33.091 60.296 41.639 19.295Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-33.091 60.296 41.639 19.295Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)117.323 -213.776 -147.630 -68.410TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.674.830 4.094.327 793.971 1.960.695Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.674.830 4.094.327 793.971 1.960.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886478BIST