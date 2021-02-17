***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.250.000 0 212.254 653.888 -574.450 6.068.718 27.610.410 27.610.410Transferler0 0 0 368.990 5.699.728 -6.068.718 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -139.318 0 0 7.822.582 7.683.264 7.683.264Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 7.822.582 7.822.582 7.822.582Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -139.318 0 0 0 -139.318 -139.318Sermaye Arttırımı10.612.500 0 0 0 0 0 10.612.500 10.612.500Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 15.791.850 0 0 0 0 15.791.850 15.791.850Dönem Sonu Bakiyeler31.862.500 15.791.850 72.936 1.022.878 5.125.278 7.822.582 61.698.024 61.698.024Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.862.500 15.791.850 72.936 1.022.878 5.125.278 7.822.582 61.698.024 61.698.024Transferler0 0 0 381.099 7.441.483 -7.822.582 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -222.593 0 0 3.739.410 3.516.817 3.516.817Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 3.739.410 3.739.410 3.739.410Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -222.593 0 0 0 -222.593Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.862.500 15.791.850 -149.657 1.403.977 12.566.761 3.739.410 65.214.841 65.214.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.940.969 17.661.237Dönem Karı (Zararı)3.739.410 7.822.582Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.739.410 7.822.582Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.228.437 13.208.768Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler27-28-29 12.346.819 9.706.126Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10-28 1.367.620 1.143.214Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 936.773 994.834Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 430.847 148.380Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30 929.085 565.657Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 929.085 580.657Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 0 -15.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler834.161 1.341.449Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler38 -251.867 -859.593Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler39 1.086.028 2.132.449Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri35 0 68.593Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler222.593 139.318Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler222.593 139.318Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.413.723 -63.972Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-58.118 376.976İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.878 -3.370.113Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 -349.687 -2.276.427İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 2.839.258 -1.122.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -3.188.945 -1.154.161Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-94.221 -69.239İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-91.392 -42.591İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.829 -26.648Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler11 -2.216.788 -1.740.278Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)11 -2.216.788 -1.740.278Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler693.162 151.840Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)183.888 -122.214Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 -1.783.252 760.817İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 16.815 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -1.800.067 760.817Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 998.860 -114.146Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler11 3.372.406 265.046Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)11 3.372.406 265.046Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-72.796 -225.943İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-72.796 -225.943Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-478.470 -8.245İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-279.980 8.676Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-279.980 8.676Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.940.969 17.661.237YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.715.738 -31.192.801Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -13.940.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27-28 450.401 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 450.401 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27-28 -18.166.139 -17.252.801Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27 -117.065 -133.826Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 -18.049.074 -17.118.975FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-386.441 16.420.046Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 27.728.948Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 27.728.948Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 7.541.065 10.926.075Kredilerden Nakit Girişleri9 7.541.065 10.926.075Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -5.657.356 -19.816.859Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -5.657.356 -19.816.859Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları29 -1.837.328 -1.277.243Ödenen Faiz39 -1.086.028 -2.132.449Alınan Faiz38 251.867 859.593Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)401.339 131.981YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-161.210 2.888.482NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-161.210 2.888.482DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 4.628.316 1.739.834DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 4.467.106 4.628.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 4.467.106 4.628.316Ticari Alacaklar6-10 12.112.896 11.763.209İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 25.639 2.864.897İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 12.087.257 8.898.312Diğer Alacaklar6-13 565.574 466.588İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 508.536 417.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 57.038 49.444Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar7 4.849.758 2.632.970Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları7 4.849.758 2.632.970Stoklar16 335.930 1.029.092Peşin Ödenmiş Giderler6-18 716.177 905.553İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 68.991 221.414İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 647.186 684.139Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 31.366 7.594Diğer Dönen Varlıklar22 279.980 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 279.980 0ARA TOPLAM23.358.787 21.433.322TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.358.787 21.433.322DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar13 22.573 27.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 22.573 27.338Maddi Duran Varlıklar27 299.917 602.101Taşıtlar27 0 217.293Mobilya ve Demirbaşlar27 292.652 366.744Özel Maliyetler27 7.265 18.064Kullanım Hakkı Varlıkları29 2.002.662 2.272.510Maddi Olmayan Duran Varlıklar28 53.819.533 48.731.122Şerefiye28 10.294.528 10.294.528Bilgisayar Yazılımları28 16.120 18.024Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri28 43.508.185 38.417.489Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar28 700 1.081Peşin Ödenmiş Giderler18 5.488 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 5.488 0Ertelenmiş Vergi Varlığı42 1.811.518 342.147TOPLAM DURAN VARLIKLAR57.961.691 51.975.218TOPLAM VARLIKLAR81.320.478 73.408.540KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 250.000 250.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 250.000 250.000Banka Kredileri9 250.000 250.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 3.171.640 2.011.489İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 3.171.640 2.011.489Banka Kredileri9 1.804.736 1.193.121Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.366.904 818.368Diğer Finansal Yükümlülükler9 14.245 51.805Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler9 14.245 51.805Ticari Borçlar6-10 1.029.232 2.812.484İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 16.815 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.012.417 2.812.484Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 2.100.431 1.101.571Diğer Borçlar13 78.969 151.765İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 78.969 151.765Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 3.812.925 440.519Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 3.812.925 440.519Devlet Teşvik ve Yardımları19 0 107.035Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 0 18.846Kısa Vadeli Karşılıklar30 667.121 594.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 658.121 585.948Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 9.000 9.000ARA TOPLAM11.124.563 7.540.462TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.124.563 7.540.462UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.955.962 2.630.419İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 2.955.962 2.630.419Banka Kredileri9 2.001.346 799.301Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 954.616 1.831.118Devlet Teşvik ve Yardımları19 0 371.435Uzun Vadeli Karşılıklar30 2.025.112 1.168.200Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 2.025.112 1.168.200TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.981.074 4.170.054TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.105.637 11.710.516ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31 65.214.841 61.698.024Ödenmiş Sermaye31 31.862.500 31.862.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)31 15.791.850 15.791.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 -149.657 72.936Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 -149.657 72.936Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 -149.657 72.936Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31 1.403.977 1.022.878Yasal Yedekler31 1.403.977 1.022.878Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31 12.566.761 5.125.278Net Dönem Karı veya Zararı3.739.410 7.822.582TOPLAM ÖZKAYNAKLAR65.214.841 61.698.024TOPLAM KAYNAKLAR81.320.478 73.408.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat32 27.203.245 27.103.878Satışların Maliyeti32 -9.279.443 -7.997.704TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.923.802 19.106.174BRÜT KAR (ZARAR)17.923.802 19.106.174Genel Yönetim Giderleri33 -3.647.631 -2.348.774Pazarlama Giderleri33 -325.149 -367.206Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -11.360.184 -7.657.643Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 3.067.527 2.302.663Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -2.739.547 -2.041.586ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.918.818 8.993.628Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36 241.030 37.838FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.159.848 9.031.466Finansman Gelirleri38 251.867 859.593Finansman Giderleri39 -1.086.028 -2.132.449SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.325.687 7.758.610Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri42 1.413.723 63.972Dönem Vergi (Gideri) Geliri42 0 -133.428Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri42 1.413.723 197.400SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.739.410 7.822.582DÖNEM KARI (ZARARI)3.739.410 7.822.582Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.739.410 7.822.582Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 43 0,12000000 0,25000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar41 -222.593 -139.318Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-317.505 -178.844Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler94.912 39.526Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi94.912 39.526Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-222.593 -139.318TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.516.817 7.683.264Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.516.817 7.683.264http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910600BIST