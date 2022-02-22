***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteEsenler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin VerilmesiMali Tablonun Verilme Tarihi22/02/2022Açıklamalar01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası mevzuatlarına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektesunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003475BIST