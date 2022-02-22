***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
22.02.2022 17:19
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Esenler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası mevzuatlarına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekte
sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003475
BIST
17:252.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -19,49
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
17:2513,8741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2115
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
17:2515,7401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2613
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:25848,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 11,31
|Açılış
|: 848,56
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,41
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:25
|HUNER
|2,20
|3.593.368
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.447.588
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.264.057
|% 9,94
|
|TETMT
|346,10
|10.376.961
|% 9,18
|
|BOSSA
|41,30
|25.636.345
|% 8,63
|
|PKENT
|467,30
|836.000
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|59.908.467
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,94
|3.620.615.896
|% -1,70
|
|KRDMD
|11,64
|1.573.969.219
|% -0,77
|
|KARSN
|4,12
|1.336.013.036
|% 3,26
|
|EREGL
|28,46
|1.178.160.141
|% -1,39
|
|YKBNK
|3,99
|1.154.715.254
|% -1,48
|
|KARSN
|4,12
|1.336.013.036
|% 3,26
|
|YKBNK
|3,99
|1.154.715.254
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,25
|324.726.287
|% -2,17
|
|KRDMD
|11,64
|1.573.969.219
|% -0,77
|
|ODAS
|1,35
|174.910.860
|% -0,74
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8693
|13,8741
|% 1,55
|
|Euro
|15,7278
|15,7401
|% 1,69
|
|Sterlin
|18,7308
|18,8248
|% 1,08
|
|Frank
|15,0153
|15,1057
|% 1,13
|
|Riyal
|3,6845
|3,7030
|% 1,48
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-2,06
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,75
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,28
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|1,82
|