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***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

22.02.2022 17:19
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Esenler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/02/2022
Açıklamalar

01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası mevzuatlarına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekte 
sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003475


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