***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-30.06.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteEsenler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2022 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin VerilmesiMali Tablonun Verilme Tarihi16/08/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056066BIST