***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
11.05.2020 11:47
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası 11.05.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmuş ve kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844021
BIST
11:3898.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 296,55
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:387,0917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:387,6738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0100
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:38389,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,25
|Açılış
|: 389,28
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.408.216
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GYHOL
|29,32
|22.741.972
|% 9,98
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|SEYKM
|11,85
|28.928.063
|% -7,49
|
|KRDMB
|2,53
|37.036.135
|% -6,99
|
|GLBMD
|2,88
|6.480.325
|% -6,49
|
|ISFIN
|3,86
|445.579.168
|% 8,73
|
|KRDMD
|2,39
|294.726.802
|% -1,65
|
|ALKIM
|14,47
|204.505.392
|% 9,79
|
|GARAN
|7,87
|202.146.535
|% 0,13
|
|MGROS
|31,00
|177.796.216
|% 4,52
|
|KRDMD
|2,39
|294.726.802
|% -1,65
|
|ISFIN
|3,86
|445.579.168
|% 8,73
|
|IHLGM
|1,12
|80.033.709
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,61
|111.005.107
|% 2,55
|
|PETKM
|3,72
|165.498.577
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7337
|8,7775
|% -0,34
|
|Frank
|7,2593
|7,3031
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8815
|1,8909
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|1,01
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-18,90
|
|Tam
|2.570
|2.616
|-19,40
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|-9,50
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|30,35
|30,35
|-0,62
|