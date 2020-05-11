***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kâr Dağıtım Politikası 11.05.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmuş ve kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844021BIST