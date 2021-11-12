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***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.11.2021 16:17
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Tavan Artışına İlişkin Tadil Metni Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu görüşüne istinaden tadil metni ekli şekilde revize edilmiştir. Süre ve tavanda bir değişiklik yapılmamış olup, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde ekli ibare eklenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 20.10.2021

Ek Açıklamalar
20.10.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimizin 2017-2021 yılları arasında geçerli olan mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 100.000.000 TL' ye artırılmasına ilişkin Esas Sözleşme Tadiline istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı hususunda bilgi verilmişti.
Sermaye Piyasası Kurulu görüşüne istinaden tadil metni ekli şekilde revize edilmiştir. Süre ve tavanda bir değişiklik yapılmamış olup, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde ekli ibare eklenmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977409


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